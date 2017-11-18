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Futbol

Beşiktaş taraftarından Lens'e tepki yağdı

18.11.2017 - 11:00 | Güncelleme:

  • 1 Beşiktaş taraftarından Lens'e tepki yağdı
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    Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in Akhisarspor maçındaki performansı taraftarı çileden çıkardı.

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  • 2 Beşiktaş taraftarından Lens'e tepki yağdı
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    Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Hollandalı futbolcuyla ilgili yapılan bazı yorumlar:

  • 3 Beşiktaş taraftarından Lens'e tepki yağdı
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    - Lens'in Aziz Yıldırım tarafından içimize sokulmuş bir ajan olduğunu düşünmeye başladım yavaştan. Geçen seneden bu güne bu kadar düşüş olmasının başka bir nedenini bulamıyorum.

  • 4 Beşiktaş taraftarından Lens'e tepki yağdı
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    - Lens denilen adamın Besiktaş'ta işi nedir, sahada ne işi vardır, ne yapmak istemektedir?

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  • 5 Beşiktaş taraftarından Lens'e tepki yağdı
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    - Güncel Beşiktaş - Fenerbahçe rekabeti;

    Mehmet Topuz'u aldılar 1-0

    Gökhan'ı aldık 2-0

    Caner'i aldık 3-0

    Lens'i kitlediler 3-4

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Yorumlar 9
  • Misafir 16 dakika önce
    lens anadolu takımında iyi oynuyordu. çünkü rakipler anadolu takımının üzerine gelip arkada boşluk bırakıyordu lenste oraları değerlendiriyordu ancak rakipler beşiktaşa karşı 11 kişi savunma yaptığı için lens boşluk bulamıyor fenerdeki lensle beşiktaştaki lens farkı budur.
  • Misafir 29 dakika önce
    yeni gelin gibi herşeye saldırıyonuzda ondan size azizin kazıgı hahaha
  • Misafir 31 dakika önce
    azizin bjk ya kazıgı hahahaha
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