Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı canlı yayın - Beşiktaş Akhisarspor maçı canlı skor

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BEŞİKTAŞ-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR



STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Quaresma, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Soner, Sissoko, Olcan, Serginho, Larsson, Paulo Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MAÇTAN NOTLAR

İki takım arasında oynanan son maçta Beşiktaş evinde 3-1 kazandı.

Beşiktaş ve Akhisarspor arasındaki son 10 maçta Akhisarspor 2, Beşiktaş 5 kere kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 16 gol attı, 10 gol yedi.

Beşiktaş, ligde geçen 11 haftada 21 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

Akhisarspor, ligde geçen 11 haftada 17 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, evinde oynadığı son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Akhisarspor, deplasmanda oynadığı son lig maçında Başakşehir'e 2-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ VE AKHİSARSPOR 11. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de bu akşam 11. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Manisa'da 2-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.

AKHİSARSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligde 9. haftada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş'a konuk oluyor. Son 3 haftada 1 puan alabilen Ege temsilcisi, ligde 17 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Ege temsilcisinde Caner Osmanpaşa, Abdoulwahid Sissoko ve Mustafa Yumlu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE OYNADIĞI SON 32 MAÇTA KAYBETMEDİ

Beşiktaş, iç sahada yaptığı son 32 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 25'i de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 32 maçta 26 galibiyet ve 6 beraberlikle 84 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

CANER ERKİN'İN CEZASI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta cezası süren Caner Erkin, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da forma giyemiyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncuya, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası verilmişti. Deneyimli oyuncu, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da görev yapamamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'TA YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ BAŞLIYOR

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 2 kulvarda mücadele eden Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası maçlarının da bu ay içinde başlamasıyla 3 kulvarda maç yapmaya başlayacak.

Akhisarspor maçıyla başlayacak 30 günlük süreçte 9 maça çıkacak olan Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

17 Kasım: Beşiktaş - T.M.Akhisarpor (Süper Lig)

21 Kasım: Beşiktaş - Porto (Şampiyonlar Ligi)

25 Kasım: E.Y.Malatyaspsor - Beşiktaş (Süper Lig)

28 Kasım: Beşiktaş - Manisapor (Türkiye Kupası ilk maç)

2 Aralık: Beşiktaş -Galatasaray (Süper Lig)

6 Aralık: Leipzig - Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi)

10 Aralık: Kayserispor - Beşiktaş (Süper Lig)

13 Aralık: Manisaspor - Beşiktaş (Türkiye Kupası rövanş)

17 Aralık: Beşiktaş - Osmanlıspor (Süper Lig)

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