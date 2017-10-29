Beşiktaşlı yöneticiden açıklama: "Sadece Medel'de değil, takımdaki herkeste hırs var"

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Şilili futbolcuları Gary Medel'in hırs küpü olduğunu söyledi.
Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medel'in Aytemiz Alanyaspor maçında oyuna girmek istemediği yönündeki haberlerle ilgili olarak "Medel hırs küpü, takımdaki herkes gibi o da oynamak istiyor. Oyuna girse çok faydalı olacağını düşünüyor. Sadece Medel'de değil takımdaki herkeste hırs var. İyi yönetilirse bu durum çok güzel bir şey. Biz bu durumu en iyi şekilde yönetiriz." diye konuştu.
Siyah-beyazlı yönetici, Şilili futbolcuya ceza verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak ise "Basında çıkan haberlere göre bir değerlendirme yapmayacağız. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in vereceği rapor önemli. Hocaya karşı geldiyse ve cezalandırılması isteniyorsa kulübümüzün disiplin talimatına göre işlem yaparız. Hocanın vereceği rapora göre duruma bakarız." ifadelerini kullandı.
Oğuzhan Özyakup'un oyundan çıkarken yaptığı hareketlerin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Mahmutyazıcıoğlu, "Maçtan sonra Oğuzhan ile konuştum, bana 'Gol atmaya yakındık o sırada çıktığım için öyle bir psikoloji oluştu. Hoca ile aramızda bir şey yok maç boyunca da konuştuk' dedi." değerlendirmesinde bulundu.
"ALANYA'DA HEM MAÇI HEM NEGREDO'YU KAZANDIK"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda yendikleri maçta 3 puanın yanı sıra Negredo'yu da kazandıklarını belirtti.
Siyah-beyazlı takımın üst üste 4 hafta galibiyet alamaması nedeniyle baskı altında olduğunu aktaran Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti:
"Çok stres altındaydık, baskı çok büyüktü. Alanyaspor gibi dişli bir takımı yenmek bizi rahatlattı. Beşiktaş gibi bir takımın 4 hafta kazanamaması alıştığımız bir şey değil. Özellikle son iki yılda böyle bir durumla hiç karşılaşmadık. Alanya'da hem maçı hem Negredo'yu kazandık."
Aytemiz Alanyaspor karşısında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan ve takımına galibiyeti getiren isim olan Alvaro Negredo'nun da baskıdan kurtulduğunu söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Negredo daha fazla şans bulmak istiyor ve bunun için de elinden geleni yapıyor. Daha çok oynarsa daha faydalı olacağını düşünüyor. Oynamadığı zamanlarda da arıza çıkarmıyor, görevini yapıyor. Bundan sonra daha çok şans bulabilir." şeklinde konuştu.
"CANER'E VERİLEN CEZA TOPLUMSAL REAKSİYONLA VERİLMİŞ ABARTILI BİR KARAR"
Siyah-beyazlı kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza ile ilgili olarak, şunları söyledi:
"Caner'e verilen ceza toplumsal reaksiyonla verilmiş abartılı bir karar. Hukuki bir karar değil. Başka takımların yöneticileri bu konu ile ilgili yorumlarını kendilerine saklasınlar. Kendi başlarına gelecekleri önlemek için algı yapmaya çalışıyorlar. Caner bizim oyuncumuz ve ceza bizi ilgilendirir. Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Babel'in cezası nasıl bir maça indiyse Caner'de de yanlış hesap Bağdat'tan döner."
"GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLERSEK LİGDEKİ EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAR, PUAN FARKINI KAPATIRIZ"
Monaco ile 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçının siyah-beyazlılar için çok önemli olduğunu vurgulayan Mahmutyazıcıoğlu, "Monaco'yu yenip gruptan çıkmayı garantilersek ligdeki eksiklerimizi tamamlar, puan farkını kapatırız. Böyle bir durumda Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçlarında üst düzey hazırlık maçı oynarız. Lens, Medel, Negredo, Orkan bu maçlarda oynayarak hem takıma adapte olurlar hem de kendilerini gösterirler. Bu açıdan çok önemli bir maç. Kazanırsak çok faydasını görürüz." diyerek sözlerini tamamladı.
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