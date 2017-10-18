Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarın yapılması planlanan haftalık olağan görüşme program yoğunluğu nedeniyle bugüne alındı. Kabul, saat 22.00'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki haftalık olağan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.