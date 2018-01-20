İş kadını Tijen Ziyal, dut konusunda araştırma yapmaya yaklaşık 4 yıl önce başlamış. Amacı doğal beslenme konusunda farkındalık yaratmak. “Peki neden beyaz dut?” diye sorunca “Dünyanın birçok ülkesinde dut yaprağı çay olarak kullanılmasına rağmen bizde kullanılmıyordu. Oysa dut yaprağında mineral olarak kalsiyum, demir, çinko, fosfor, magnezyum bulunur. Ayrıca C vitamini açısından da zengin, folik asit, B1, beta karoten ve D vitamini de içeriyor. İçeriğindeki bileşikler sayesinde kan şekerinin dengelenmesine destek oluyor. Vücuttaki ödemi azaltıyor, idrar söktürüyor ve karın şişliklerini giderici etkileri mevcut” diye yanıtlıyor. HT Cumartesi'den Nur Toprakoğlu'nun haberi...

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE

Tanıdığınız her 2 kişiden birinin grip ya da nezle olduğu şu kış günlerinde kurutulmuş beyaz dut ve dut yaprağı tüketmenin tam zamanı. Dut yaprağından yapılan çay, boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine destek oluyormuş çünkü. Çiğ olarak da tüketilebilen dut unu ise vejetaryenler için iyi bir protein kaynağı olarak tüm dünyada tüketiliyor. Ziyal de Immunflex markasıyla dut ve yaprağından daha fazla yararlandırmaya çalışıyor.

Dutun yararları saymakla bitmiyor; canlandırıcı, kansızlık, zayifet, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de kullanılıyor. Yüksek miktarda meyve şekeri, vitamin, mineral ve organik asit içerdiği için çocuklar için yararlı. Dut, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana mutfağımızda, özellikle yemeklerde ve tatlılarda kullanılan bir meyve. Dut unu sadece tatlılar ve hamur işlerinde değil, balık, tavuk yemekleri için hazırlanan soslarda, salata ve çorbalarda da kullanılabiliyor. Ziyal, TÜBİTAK’la birlikte bebek mamalarında dut unu kullanılması için çalışmalar yaptıklarını anlatıyor. Beyaz dut ve yaprakları, yüksek oranda antioksidan bileşikler taşıdığından, serbest radikallerin vücudumuza zarar vermesini engelliyor. Bir gıda yüksek oranda antioksidan içeriyorsa süper besin olarak adlandırılıyor. Ziyal, bu özelliklerin sadece beyaz dutta ve yapraklarında bulunduğunun altını çiziyor.

ARAPGİRLİ MOR REYHAN

Geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Arapgir İlçesi’nden yüzümüzü güldüren bir haber geldi. Sadece Arapgir’de yetişen mor reyhan, Türkiye’de bitki çeşitliliğinde coğrafi işaret alan ilk ve tek ürün oldu. 7 yıl önce İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi ve Arapgir Belediyesi’nin başlattığı çalışma nihayet sonuçlandı. 200’ün üzerinden aromatik değeri bulunan ve güçlü bir antioksidan olan mor reyhan tescillendi.

Çayı, şerbeti, ezmesi yapılan mor reyhanı ilçe sınırları dışında başka yerlerde yetiştirmeyi denemişler ama rengi ve aroması azalmış. Bir tür fesleğen olan mor reyhan tam bir şifa kaynağı, sindirim sistemini temizleyici, toksin atıcı etkisi var. Ağızda çıkan yaraları iyileştiriyor. Mor reyhandan yapılan şerbetler Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana arındırma amaçlı ve serinletici olarak tüketiliyor, ayrıca yemeklere lezzet katmak için baharat olarak kullanılıyor. Yaz aylarında toplanıp gölgede kurutulan mor reyhanlar, Arapgir ve Malatya mutfağında en çok salatalarda, köftelerde, patates piyazında kullanılıyor. Yazın şerbeti yapılıyor, kışın da çayı içiliyor.

Unsuz şekersiz pratik atıştırmalık





Malzemeler

1.5 su bardağı dut unu

1.5 su bardağı fındık

1 çay kaşığı bal

3 çorba kaşığı su

Hazırlanışı: Kuru malzemeleri mutfak robotuna atın, iyice ufalanınca suyu ve balı ekleyip karıştırmaya devam edin. Pürüzsüz hale gelen karışımı kurabiye yapar gibi yoğurun, ister elinizle ister kalıpla şekillendirin. Kalanları buzluğa kaldırıp soğuk olarak da tüketebilirsiniz.

MOR REYHAN ŞERBETİ





Malzemeler

1 demet mor reyhan

1 su bardağı şeker

4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 limonun suyu

2 lt su



Hazırlanışı: Reyhanları iyice yıkayın. Bir tencereye bir demet reyhan ve 1 litre su ilave edin. Daha sonra limon suyu, çubuk tarçın ve karanfili de ekleyin. Karışımı 15 dakika kaynattıktan sonra süzün. Şerbet soğuduktan sonra buzla servis edin.