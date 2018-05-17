Trabzon'da 10 yıldır kanser tedavisi gören M.Ö., ateşi yükselince Funda E. ve Ayten B. adlı 2 kızı ve Bertuğ E. adlı torunu tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; burada kendileriyle ilgilenilmediğini savunan hasta yakınları ile arasında tartışma çıktı. Yakınları, hastayı çıkarmak istediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine, doktor cep telefonuyla kendisine yönelik söylemleri kayıt altına almaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen hasta yakınları, iddiaya göre Kızılay’ı darp ve tehdit etti.

2 SUÇTAN DAVA

Beyaz kod veren doktor, kendisine vurup tehdit ettiklerini ileri sürdüğü hasta yakınlarından şikâyetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı Funda E., Bertuğ E. ve Ayten B., doktorun kendileriyle ilgilenmediğini, alaycı davrandığını, uzman doktoru aramadığını öne sürerek “Elindeki telefonu bize sallayarak çekim yapmasının yasal olmadığını hatırlattık” dedi.

Trabzon Başsavcılığı, şüphelilerden Ayten B. hakkında ‘kamu görevlisini görevinden dolayı basit yaralama’ ve ‘basit tehdit’ten 6.5 yıla kadar, Funda E. ve oğlu Bertuğ E.’ye ise ‘basit tehdit’ten iddiasıyla 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.



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