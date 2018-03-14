Beyaz Saray'daki Gazze toplantısına boykot!

Beyaz Saray'da düzenlenen ve aralarında İsrail ile Körfez ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katıldığı "Gazze'deki insani kriz" konulu toplantıyı Filistin yönetimi boykot etti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray'da dün gerçekleşen toplantıda İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere toplam 19 ülke temsilcisi yer aldı.

KUDÜS KARARI BOYKOTU GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını protesto eden Filistin yönetimi ise söz konusu toplantıyı boykot etti ve Gazze ile ilgili görüşmelere katılmadı.

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde gerçekleşen ve Kushner'in uluslararası müzakereler özel temsilcisi Jason Greenblatt'in katkı sağladığı görüşmelerde nasıl bir ilerleme kaydedildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Filistin yönetiminin toplantıyı protesto etmesine ilişkin de Beyaz Saray'dan bir değerlendirme gelmedi.

Kushner'in katılımcı ülkelere iki saatlik bir sunum yaptığı ve ardından konuyla ilgili müzakerelerde bulunulduğu bildirilen görüşmeye bazı Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.

İSRAİL İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDA 'DOĞRUDAN MÜZAKERE' DEĞİL

Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer ise söz konusu toplantının İsrail ile Arap ülkeleri arasında "doğrudan bir müzakere" anlamı ve amacı taşımadığını vurguladı.

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti. ABD açıklamasında, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD yönetimine sert tepki gösteren Filistin yönetimi, Washington'ın artık Ortadoğu Barış Süreci'nde arabulucu rolünü yitirdiğini ifade etmişti.

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