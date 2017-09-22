Beyaz Saray'dan yeni "seyahat yasağı" iddiasına cevap

Beyaz Saray, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamayla, yeni bir seyahat yasağı üzerinde çalışıldığı iddialarını yanıtladı.
Açıklamada, yeni vize yasağına yönelik çalışma iddiasına ilişkin, "Trump yönetimi, sadece doğru bir şekilde güvenlik kontrollerinden geçmiş ve kamu güvenliği veya ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmeyecek kişileri kabul edecektir." ifadesi kullanıldı.
PAZAR GÜNÜ SÜRESİ DOLUYOR
Amerikan medyasında yer alan iddiaları kabul veya reddetmeyen Beyaz Saray'ın, pazar günü dolacak eski seyahat yasağı kararının yerine geçecek bir düzenleme yapması gerekiyor.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, yeni düzenlemenin ülke bazlı olacağı, daha fazla sayıda ülkenin yasaktan etkilenebileceği ve bazı ülkelerden vize başvurularına ilave tedbirler getirilebileceği iddia ediliyor.
MART AYINDAKİ YASAK YARGIYA TAKILMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın mart ayında getirdiği seyahat yasağı kararı bazı federal yargıçlar tarafından ülke genelinde askıya alınmış, ABD Adalet Bakanlığı da kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.
Haziran ayındaki ara kararıyla Trump'ın seyahat yasağına kısmi izin veren Yüksek Mahkeme, eylül ayı sonuna kadar uygulamada kalacak 3 ay sınırlı bir düzenlemenin önünü açmıştı.
Trump yönetiminin, pazar günü süresi dolacak seyahat yasağı düzenlemesinin yerine nasıl bir çalışma yaptığı merak edilirken, Yüksek Mahkeme'nin 10 Ekimde söz konusu seyahat yasağı kararnamesini ele alacağı açıklanmıştı.
Trump'ın mart ayında yürütmesi durdurulan seyahat yasağı kapsamında İran, Suriye, Libya, Somali, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi öngörülüyordu.
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