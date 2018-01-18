Beyaz Show konukları için izleyiciler araştırmaya başladı. Yarın akşam ekrana gelecek olan talk-show Beyaz Show'un bu haftaki konukları açıklandı. Beyazıt Öztürk'ün 22 yıldır sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show'da bu hafta yine sürpriz konuklar yer alıyor. İşte 19 Ocak Beyaz Show konukları!
BEYAZ SHOW KONUKLARI (19 OCAK)
Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı ve yaklaşık 22 yıldır ekrana gelen talk-show programı Beyaz Show, bu hafta da sürpriz konuklarla izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte Beyaz Show'un bu haftaki konukları;
İREM SAK
Daha öncesinde Kanal D'de ekrana gelen Yalan Dünya dizisinde "Tülay" karakterini canlandıran ve günümüzde Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Güldür Güldür Show'da rol alan İrem Sak, bu hafta Beyaz Show'a konuk olacak ve hakkında merak edilen sorulara yanıt verecek.
ALPER KUL
Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Dedemin Fişi gibi sinema filmleriyle tanınan ve günümüzde Show TV'de izleyicileri kahkahaya boğan Güldür Güldür Show'da rol alan oyuncu Alper Kul, bu hafta Beyaz Show'da hakkında merak edilen sorulara yanıt verecek ve oyunculuk kariyeri ile ilgili önemli bilgileri paylaşacak.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN
Birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, bu hafta Beyaz Show'a konuk olacak. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, son olarak Hayat Sırları dizisinde "Mustafa Kuzgun" karakterini canlandırmıştı.
PAMELA SPENCE
Müzik dünyasının ardından sinemaya da hızlı bir giriş yapan Pamela Spence de bu hafta Beyaz Show'un konukları arasında yer alıyor. Pamela Spence de, ünlü şovmenin sorularını yanıtlayacak.
SARP APAK
Birçok dizide ve yapımda rol alan ünlü oyuncu Sarp Apak da Beyaz Show'un bu haftaki konuklarından biri. Sarp Apak, Beyaz Show'da hakkında merak edilenlere açıklık getirecek ve projeleri hakkında bilgiler verecek.
MANDALİNACI VEYSEL (VEYSEL MUTLU)
Sosyal medya platformlarında yayınlanan mandalina satma videosuyla ünlenen ve daha önceden de Beyaz Show'a katılan "Mandalinacı Veysel" adıyla tanınan Veysel Mutlu bir kez daha Beyaz Show'da sevilen şarkılarını seslendirecek.
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