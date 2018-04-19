Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yıllardan beri ekrana gelen talk-show programı Beyaz Show'un bu haftaki konukları da belli oldu. Geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen Beyaz Show'un bu haftaki konukları arasında sürpriz isimler yer alıyor. Peki Beyaz Show konukları kimler? İşte 20 Nisan Beyaz Show konukları ve detaylar...

BEYAZ SHOW KONUKLARI (20 NİSAN 2018)

Beyaz Show'un bu haftaki konukları, programın yayınlanan tanıtımıyla birlikte açıklandı. Konuklar arasında televizyon ve müzik dünyasından birçok isim yer alıyor. İşte Beyaz Show konukları;

20 Nisan Beyaz Show konukları: Deniz Seki, Metin Hara, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Cumali Akgül, Yankı Alper, Aslı Can ve Can Altıntaş.

Beyaz Show"a bu hafta; Türk pop müziğinin sevilen sesi Deniz Seki, ünlü yazar Metin Hara, ünlü oyuncular Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ile Cumali Akgül, ünlü müzisyen Yankı Alper, sinemanın kral ve kraliçesi yarışmasının birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş konuk oluyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER