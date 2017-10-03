Beyazıt Devlet Kütüphanesi yenileme birincisi oldu

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyonu, dünyanın en önemli mimari değerlendirmelerinden LEAF Awards 2017´de "Refurbishment of the Year - Yılın Yenileme Çalışması" dalında birinci seçildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen Gala Gecesi´nde ödülü, restorasyonu yapan şirketin adına Ayça Vural Cutts, Alan Crawford'un elinden aldı.

1884’te "Kütüphane-i Umum-i Osmani" adıyla kurulan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul’un en köklü ve önemli kütüphanelerinden biri. Binanın yenilenen altyapısı içerisinde, yazma eserlerin ideal koşullarda saklanması için tasarlanan siyah cam kutular yer alıyor. Bununla birlikte, binanın yenilenmesi sırasında ortaya çıkan Bizans dönemine ait kilise kalıntıları üzerinde yürünebilen cam yüzeyle korunaklı bir sergileme imkânı da kazanılmış. Arka avluda bir ‘zen bahçesi’ ile bağlanan iki yapı içinde Yazma Eserler Kütüphanesi ve Beyazıt Kütüphanesi iki ayrı kurum olarak faaliyet gösteriyor.