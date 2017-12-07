Çoğumuzun gardırobunda bulundurduğu beyaz kıyafetler, her parçayla kolayca kombinlenebilmesi nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Diğer yandan lekeyi çok kolay belli etmesi ve oluşan lekelerin çok iyi çıkmaması, beyaz kıyafet giymeye gölge düşürebiliyor.

Aslında her türlü leke çamaşır makinesiyle çıkabilse de, sık sık giyilen beyaz kıyafetler zamanla orijinal beyazlığını yitiriyor. Peki beyazlardaki sarı lekeler nasıl çıkarılır? İşte beyazlardaki sarı lekeleri çıkarmanın püf noktaları...

BİRİNCİ BEYAZLARDAKİ SARI LEKELERİ ÇIKARMA YÖNTEMİ

Aspirin sayesinde hassas kumaşlarınızı sert bileşenlere maruz bırakmadan, doğal yolla beyazlatabilirsiniz. Bunun için 5 aspirini ezerek 2 litre ılık suyun içerisine ilave edin. Ardından giysilerinizi aspirinli suya batırın. Kıyafetlerinizin en az sekiz saat ya da gece boyunca suda kaldığından emin olun. Daha sonra beyaz kıyafetleri çamaşır makinesinde yıkayın.

Kıyafetleri beyazlatmanın bir başka kullanışlı yolu da, çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce aspirin tabletleri eklemek... Ancak bu yöntemi uygularken hapların önce suda çözündüğünden emin olmalısınız.

İKİNCİ BEYAZLARDAKİ SARI LEKELERİ ÇIKARMA YÖNTEMİ

Beyaz kıyafetinizi 20 dakika sirkeli sıcak suyu içinde bekletin. Bu sırada yarım bardak karbonatı, bir yemek kaşığı tuzu ve bir yemek kaşığı oksijenli suyu bir kapta karıştırın. Daha sonra sirkeli suda bekleyen kıyafetinizi sudan çıkarın.

Karbonat, oksijenli su ve tuz karışımını beyaz kıyafetinizde oluşan sarı lekelerin üzerine sürün. Kıyafetinizi bu şeklide yarım saat bekletin.

Daha sonra beyazlarınızı çamaşır makinenizin içine atın. Makineden çıkardığınızda lekenin kaybolduğunu göreceksiniz.

ÜÇÜNCÜ BEYAZLARDAKİ SARI LEKELERİ ÇIKARMA YÖNTEMİ

Beyazlardaki sarı lekeleri çıkarmanın bir püf noktası daha var! Elde yıkamada kullanılan sıvı bulaşık deterjanı ve karbonatı sarı lekelerin üzerine sürün ve elinizle o bölgeyi biraz ovalayın. Beyazlarınızı bir gece bu şekilde beklettikten sonra çamaşır makinesine atın. Lekelerin kaybolduğunu hemen fark edeceksiniz.

DÖRDÜNCÜ BEYAZLARDAKİ SARI LEKELERİ ÇIKARMA YÖNTEMİ

Mısır nişastası sararmış kıyafetleri beyazlaştırma konusunda güçlü bir malzeme! Beyazlardaki sararan yeri nemlendirdikten sonra üzerine mısır nişastası dökün ve beyaz bir kumaşla kapatın. Sonra bir güzel ütüleyin. Sararan her yerin beyazlaştığını hemen fark edeceksiniz!