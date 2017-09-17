En iyi 10 Stephen King uyarlaması... HT Pazar'dan Mehmet Açar'ın haberi...

1) The Shining 1980

Yönetmen: Stanley Kubrick Gösterime girdiğinde başyapıt olarak karşılanmasa da yıllar içinde klasiğe dönüştü. Bugün “büyük otel” ve “izolasyon hissi” deyince akla gelen ilk filmlerden biri. Jack Torrance, eşi ve oğluyla “kış bakıcısı” olarak kaldığı otelde romanını yazmaya çalışır. Bir süre sonra Jack ve oğlu otelin hayaletlerini görmeye, onlarla irtibata geçmeye başlar. Ama hayaletler her ikisini de farklı etkileyecektir... 1977’de yayımlanan roman, Kubrick’in ustalığıyla benzersiz bir filme dönüşüyor.

2) Günah Tohumu 1976 (Carrie)

Yönetmen: Brian De Palma King’in 1974 yılında yayımlanan ilk romanı, ergenliğe geçişin şokunu üstünden atamadan telekinetik yetenekler kazanan 16 yaşındaki yalnız ve uyumsuz Carrie’nin öyküsünü anlatıyor.... Carrie, evde annesinin dinsel bağnazlığı, okulda ise arkadaşlarının zorbalığıyla yüz yüzedir. Usta yönetmen De Palma, masum yüzlü, kırılgan Carrie’nin içindeki büyük öfkeyi açığa çıkarmasını bilen Sissy Spacek’in de katkısıyla kanlı ve sert bir filme imza atıyor.

3) Esaretin Bedeli 1994 (The Shawshank Redemption)

Yönetmen: Frank Darabont Darabont, King’in doğaüstü ve korku gerilimle ilgisi olmayan 1982 tarihli novellasından, seyirciyi canevinden yakalayan bir hapishane filmi çıkarmayı başarıyor. Karısı ve âşığını öldürme suçundan müebbete mahkûm olan masum Andy Dufresne’in hikâyesi, “iyilerin her zaman kazanacağına” inanan o eski Hollywood filmlerini aratmıyor. Anlatıcı Freeman’in etkileyici sesi ve finaliyle 90’ların popüler kültürüne damgasını vurmuştu.

4) Ölüm Kitabı 1990 (Misery)

Yönetmen: Rob Reiner 1987 tarihli romandan uyarlanan psikolojik gerilim türündeki film, geçirdiği kaza sonrasında kadın hayranı tarafından kurtarılan yazarın öyküsünü anlatıyor. Kadın hemşirelik deneyimiyle yazarı iyileştiriyor ama onu evinde tutarak istediklerini yazmaya zorluyor... Kathy Bates, King’in kendi bilinçdışındaki korkuları deştiği “kontrolden çıkan saplantılı fanatik okur” karakterinde muhteşem bir performans çıkarıyor. Okur – yazar ilişkileri daha önce asla bu kadar ürpertici olmamıştı.

5) O 2017 (It)

Yönetmen: Andy Muschietti 2 saat 15 dakika süren ve bin sayfayı aşkın kitabın sadece ilk bölümüne odaklanan film, hikâyeye bire bir sadık kalmıyor. Ama romanın ana fikri ve ruhu aynen korunuyor. Çocukların bilinçdışındaki korkular etkili bir biçimde yansıtılıyor. Sadece korku gerilim değil, bir çocukluk çağı öyküsü olarak da sıkı bir film. Şimdiden en iyi King uyarlamalarından biri olarak ilan etmekte hiçbir sakınca yok.

6) Yeşil Yol 1999 (The Green Mile)

Yönetmen: Frank Darabont Paul Edgecomb, bir Fred Astaire filmi seyrederken 1935’e, cezaevinde çalıştığı yıllara gider. İdama mahkûm edilen hükümlülerin arasında John Coffey adlı dev gibi bir Afro-Amerikalı da vardır. İki beyaz kıza tecavüz edip öldürdüğü söylenen John, altın gibi kalbi ve sahip olduğu doğaüstü yetenekleriyle Paul’ü derinden etkiler... 1996 tarihli romandan uyarlanan film, ırkçılık ve ayrımcılık eleştirisiyle öne çıkan göz yaşartıcı ve duygusal bir yapım.

7) Stand By Me 1986

Yönetmen: Rob Reiner 1982 tarihli novella “The Body”nin uyarlaması, 1959 yılında İşçi Bayramı gününde bir ceset bulmak üzere yola çıkan 4 çocuğun öyküsünü anlatıyor. Çocukluk çağının sancıları üzerine odaklanan film, yıllar sonra yazar olan Gordie’nin anlatıcılığıyla ilerliyor. Taşrada büyümenin tüm sıkıntılarını yaşayan çocukların hayatına hüzünlü bir yaklaşım getiren ve herkese bir parça kendi çocukluğunu hatırlatan dokunaklı bir film.

8) Dolores Claiborne 1995

Yönetmen: Taylor Hackford Dolores, yıllardır yanında çalıştığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınır. Büyük şehirde yaşayan hırslı gazeteci Selena, olayı öğrenince adaya gelir. Anne ile kız, 15 yıldır görüşmemiştir... 1992 tarihli romandan uyarlanan senaryo, geriye dönüşlerle Dolores ve Selena’nın şiddet, çocuk tacizi, alkolizm ve cinayete dek uzanan karanlık geçmişindeki gizemleri aydınlatıyor. Kurban konumundan kurtulmaya çalışan iki kadın karakteriyle sivrilen en iyi King dramlarından biri.

9) Hayvan Mezarlığı 1989 (Pet Sematary)

Yönetmen: Mary Lambert Louis Creed, ailesiyle yeni bir hayata başlar... Taşındıkları yeni evin önündeki yoldan geçen kamyon kızının kedisine çarpar. Louis, çevreden gelen uyarılara aldırmadan kediyi evin arkasındaki hayvan mezarlığına gömer. Kedi canlı olarak döner ama çok farklıdır. Louis, trajik bir kazanın ardından hayvan mezarlığına bir kez daha gidecektir... 1983 tarihli romandan uyarlanan film, korku türünün parlak bir örneği olmasının ötesinde içerdiği alt metinlerle de öne çıkıyor.

10) The Dead Zone 1983

Yönetmen: David Cronenberg Geçirdiği trafik kazasından 5 yıl sonra komadan çıkan öğretmen, kendine geldiğinde özel güçlere sahip olduğunu fark eder. Dokunduğu insanların başına neler geleceğini önceden görmekte, hatta geleceği değiştirebilmektedir... Peki, bu yeteneğini insanlığın yararına kullanabilecek midir? 1979 tarihli romandan uyarlanan ve Cronenberg’in tuhaf tekinsizliğiyle King’in temalarını buluşturan film, başroldeki Christopher Walken’ın da katkısıyla seçkiye girmeyi hak ediyor.