Parkinson hastalarının büyük buluşması gerçekleşti, 329 hasta aynı salonda buluşarak Türkiye'de tıp alanındaki ilk Guinness rekoruna imza attı. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü öncesinde Parkinson'a dikkat çekmek üzere yapılan rekor denemesinde yurtiçinden ve yurtdışından 329 Parkinson hastası aynı salonda buluştu.

Programın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesinin öncelikleri olduğunu kaydeden Erdoğan, Parkinson hastalarının hayatlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını ifade etti.

YİĞİTBAŞI: BU REKOR TÜRK TIP TARİHİNDE BİR İLK

Türkiye'nin gelişiminde tıp teknolojilerinin önemine değinen Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, son derece heyecan verici bir rekor denemesi yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Yiğitbaşı, "Bu Türk tıp tarihinde bir ilk defa kırılacak bir dünya rekor denemesi ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Beyin pili ameliyatı olmuş bu kadar çok sayıda hastayı ilk defa bir araya getiriyoruz. Onların bir araya gelip böyle bir etkinliği ortaya koymaları dünya rekoru. Anadolu Ateşi ile birlikte muhteşem bir perküsyon gösterisi bize sergileyecekler. Bu etkinlikte aslında bu hastalığının çaresi olan bir hastalık olduğunu ve sonuçların çok çok iyi olduğunu gösterecekler. Hastalar, ilave yardıma ihtiyaç duymadan yaşamlarını gayet güzel bir konfor içerisinde sürdürebileceklerini göstermiş olacaklar. Bu hastalıktan muzdarip olan hastalara da umut aşılayacaklar" dedi.

ZIRH:HAYATIN RİTMİNİ YAKALAYAN HASTALARI GERÇEK RİTİMLE BULUŞTURDUK

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. T. Ali Zırh, "Beyin Pili Hastaları Derneği, daha önce beyin pili ameliyatı olmuş hasta ve hasta yakınlarının kurduğu ve 2014 yılından beri faaliyet gösteren bir dernek. Derneğin amacı, Parkinson ve hareket bozukluklarında kişilerin çaresiz olmadığını beyin pili tedavisinin doğru seçilen ve doğru tedavi hastalarda önemli yarar sağlayabilecek bir tedavi olduğunu vurgulamaya çalışmak. Her sene Dünya 11 nisan Parkinson Günü etkinliği çerçevesinde bazı etkinlikler düzenliyorlar. Bu sene de Beyin Pili Hastaları Derneği, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 250'den fazla hastayı bir araya getirerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırmaya çalışacak" diye konuştu.

GÖKALP: ALİ HOCAMIZ SAYESİNDE BU GÜNLERE GELDİK

20 yıldır Parkinson hastası emekli öğretmen Ayla Gökalp, "Ben çok olumlu buldum. 20 senedir Parkinson hastasıyım zor günlerden Ali hocamızın (Zırh) sayesinde bu günlere geldik. Çok memnunum, hocamız bizi takip ediyor. Arkadaşlarımı kutluyorum, hayata bağlanmaları yönünden son derece olumlu bir etkinlik" şeklinde konuştu.

İZGÖREN: ÇOK ÇALIŞTIK, BİRLİKTE BAŞARDIK

Parkinson Hastası, 57 yaşındaki Bengül İzgören ise, rekoru kırdık, şaka gibi. Birliktelik ve beraberlik güzel. Provalarımız güzel geçti, çok çalıştık. Bu hastalıkta toplumdan soyutlanmamak çok önemli. Ben tango, resim ve müzikle ilgileniyorum. Hayatıma hem renk katıyorlar hem de hayat sevincim" dedi.

FİNALDE GÜLBEN ERGEN SAHNE ALDI

Dünya rekorunun ilan edilmesinin ardından, beyin pili ameliyatı olmuş hastalardan oluşan "BeyPilDer Perküsyon Takımı", Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi üyesi dansçılarla birlikte bir performans sergiledi. Performansın ardından Anadolu Ateşi dansçıları sahne aldı. Etkinliğin büyük finalinde Gülben Ergen sahne aldı.

PARKİNSON TEDAVİ YÖNTEMLERİ TARTIŞILDI

Öte yandan programın dün gerçekleştirilen sempozyum kısmında Beyin Pili Tedavisi hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Sempozyumda Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. T. Ali Zırh ve Op. Dr. A.Tulgar Başak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı, Prof. Dr. S. Selçuk Çomoğlu ile yurtdışından Oxford Üniversitesi Hastanesi'nden Beyin Pili Programlama Uzmanı Pedro Rebelo ile St George's, University of London Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Binith Cheeran konuşmacı olarak yer aldı.

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