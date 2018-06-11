Beykoz Anadoluhisarı’ndaki 256 yıllık tarihi Küçüksu Çayırı, eski ihtişamına kavuşmak için gün sayıyor. Boğaz’a sıfır halde bulunan ve yıllardır atıl durumdaki Küçüksu Çayırı’nın değerlendirilmesi için İBB tarafından bir plan çıkarıldı. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre 92 bin 873 metrekarelik alana park ve bahçe yapılması kararlaştırıldı. Planda uçurtma alanı, çocuk oyun alanı, oturma alanları, kafeterya, sergi satış alanları, meydan ve toplamda 340 araçlık 2 adet otopark alanı yer alıyor. Ancak projede, herhangi bir spor sahası bulunmuyor.
‘100 YILI 1 GECEDE YIKTILAR’
Anadoluhisarı halkı ise yeni projeyle, gençlerin spor yapabileceği bir alana kavuşmasını istiyor. 1913’te kurulan Anadoluhisarı İdman Yurdu Spor Kulübü de 2012’de Küçüksu Çayırı’nda yıkılan eski yerlerine dönmeyi bekliyor. Anadoluhisarı İdman Yurdu Spor Kulübü yöneticisi Gürcan Öztürk, “Kulübümüz 1913’te Talat Paşa’nın emriyle Küçüksu Çayırı’na kurulan çok köklü ve tarihi bir kulüp. Türk milli sporuna kürek, basketbol, gülle, bisiklet gibi birçok branşta sporcu yetiştirmiş. Futbolda 2. ve 3. Lig’de başarılara imza atmış. 1. Dünya Savaşı’nda Küçüksu mesire yerinde, Goben zırhlısı mürettebatıyla maç bile yapmışlar. Kurtuluş Savaşı’na katılmış, Çanakkale’de savaşmışlar” diyor: “Ancak 2012’de Marmara Üniversitesi ve kulüp arasında çıkan anlaşmazlık dolayısıyla, üniversitenin talebiyle Küçüksu Çayırı’ndaki tesislerimiz bir gecede yıkıldı. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Kulübümüz kötü durumda ve maalesef şu anda amatör ligde. Bizim derdimiz, şu anda Küçüksu Çayırı’na yapılan sosyal tesisin içerisinde yeniden spor sahaları olması ve kulübümüz için de bir tesis inşa edilmesi. Eskiden olduğu gibi kulüp binamızın, futbol ve basketbol sahalarının yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği alanlar istiyoruz. Burası spora kazandırılmalı.”
‘ERDOĞAN DA FUTBOL OYNADI’
Öztürk, “Bir kulüp bir yerde 20 yıldan fazla varsa, yasal olarak kullanım hakkı vardır. Biz bu hakkımızı geri istiyoruz. Talep ettiğimiz yerin kullanım alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (iBB) ait. iBB’ye dilekçemizi resmi kanallarla gönderdik, bundan sonrasında süreci bekleyeceğiz. Anadoluhisarı sakinleri olarak, bu konuda, daha önce TV’de geçmişte Anadoluhisarı’nda futbol oynadığını ve tek kırmızı kartını da Anadoluhisarı Stadı’nda gördüğünü anlatan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da desteğini rica ediyoruz” ifadesini kullanıyor.
GOBEN ZIRHLISI MÜRETTEBATI İLE MAÇ
100 yıllık bir spor kulübü olan Anadoluhisarı İdman Yurdu, tarihte birçok önemli olaya tanıklık etmiş. Bunlardan biri de 1914’te Alman Goben zırhlısı mürettebatının, Küçüksu mesire yerinde Anadoluhisarı İdman Yurdu sporcuları ile yaptıkları futbol maçı.
ESKRİM BİLE YAPILIYORDU
ANADOLUHISARI İdman Yurdu, kurulduğu ilk yıllardan itibaren çeşitli spor dallarında faaliyet gösterdi. Küçüksu Çayırı’ndaki spor kulübü yıkılana dek, çim hokeyi, futbol, kürek, güreş, İsveç jimnastiği, atıcılık, lobut, eskrim, avcılık, izcilik, sırıkla atlama, disk ve gülle gibi pek çok spor bu alanda yapılıyordu.
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