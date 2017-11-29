Beyninde 8 tümör olan Selçuk Aygün için doktor aranıyor!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 4 yaşındaki Selçuk Aygün'ün beyninde 8 tümör belirlendi. Ailesi, doktorların riskli olması nedeniyle ameliyat yapamayacaklarını belirtmesi nedeniyle ameliyatı yapabilecek doktor aramaya başladı.
İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIRKEN BEYNİNDEKİ TÜMÖR SAYISI 8'E ÇIKTI
DHA'nın haberine göre; Filiz ve Bekir Aygün'ün 4 çocuğundan biri olan Selçuk, doğumundan 6 ay sonra rahatsızlandı. Selçuk'un göz bölgesinde tümör bulunduğu tespit edildi. Kemoterapi ve ışın tedavisi gören Selçuk sağlığına kavuşurken, 2 ay sonra yine rahatsızlandı. Selçuk'un bu defa beyninde 3 tümör bulunduğu ve epilepsi teşhisi konuldu. İlaç tedavisi uygulanırken, zamanla Selçuk'un beynindeki tümör sayısı 8'e yükseldi. Birçok hastane gezen ve doktorlarla görüşen aileye doktorlar, "Bu ameliyat çok riskli yapamayız" yanıtını verdi. Bunun üzerine sosyal medyadan hesap açan aile, ameliyatı yapabilecek doktor aramaya başladı.
İyi bir doktor buldukları taktirde çocuğunu ameliyat ettireceğini söyleyen anne Filiz Aygün, "Oğlumun beyninde tümörler var. Doktor arıyorum. İyi bir doktor bulabilirsem ameliyat ettireceğim. Twitter üzerinden kampanya başlatıldı. Biz iyi bir doktor istiyoruz. Doktor bulamadık şu ana kadar" dedi.
"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR"
Küçük Selçuk'un ablası Hamide Aygün, kardeşinin ameliyatını gerçekleştirebilecek doktor konusunda yardımcı olunmasını isteyerek, "Kardeşimin beyninde tümörler var. Daha önceden, 6 aylıkken gözlerinde vardı. Bunun için kemoterapi ve ışın tedavisi aldı. Işın tedavisinden sonra epilepsi teşhisini koydular. Beyninden tümörler çıktı. O zaman 2 yaşındaydı, 3 tümör çıktı beyninde. Ondan sonra bunun için ilaçlarla tedavi başlatıldı. Ama ilaçlara cevap vermedi. Cevap vermediği için sürekli ataklarımız devam etti. Şu anda 4 yaşında beyninde 8 tane tümörle mücadele ediyor. Ben Türkiye'de hiçbir doktor bulamadım. Kardeşimin bir an önce ameliyat olmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum. Arkadaşlarımla sosyal medyada hesap açtım. Sesimiz duyulduğunda Sağlık Bakanlığı'ndan arandık, 'Biz sizinle ilgileneceğiz, doktor bulacağız' diye söylenildi. Teşekkür ederim ama keşke başta bize yardımcı olsalardı. Başbakanıma, Sağlık Bakanıma buradan sesleniyorum. 4 yaşında benim kardeşim ve beyninde tümörlerle savaşıyor. Her gün gözümüzün önünde eriyor ve bitiyor. Yaşından dolayı doktorlar ameliyat etmek istemiyor" diye konuştu.
"GÖZLERİNİ KAYBEDEBİLİR"
Kardeşinin gözlerini, ileride hafızasını kaybedilebileceğini belirten Hamide Aygün, şöyle konuştu: "Tümörlerin bu şekilde kalması zararlı. Çünkü beyninde baskı yapıyor. Gözlerini kaybedebilir, ileride hafızasını bile kaybedebilir. Birden ölebilir bile dediklerini biliyorum. 2 günde bir atak geçiriyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Benim kardeşim 20 kiloyken şu an 15 kilo. Sanki anlıyormuş gibi, 'Beni iyileştir abla' dedi. Gözlerimizin önünde eriyor, hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi geliyor. Bir doktor bulamadık, lütfen kardeşim için doktor bulun. Doktor bulmak için Ankara'ya, Şanlıurfa'ya, Isparta'ya, Tekirdağ'a, İstanbul'a, Kocaeli'ndeki doktorlara gittim. Hiçbir yerde doktor bulamadım. Riskli olduğunu söylüyorlar. 'Yapamayız' diyorlar. Yaşı ufak tarzında cevaplar veriyorlar bize."
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