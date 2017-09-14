Beyoğlu'nda bayramın ikinci günü kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen erkek bir şahıs gece saatlerinde geldiği sokaktaki bir kediyi yanına yaklaşarak önce sevdi. Elindeki bıçakları kasap gibi bileyleyen cani, kediyi defalarca yerden yere vurdu. Yerde can çekiştiği esnada kediyi bir de bıçaklayan cani, öldürdükten sonra çöp konteynerine attı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz 2 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde ellerinde bıçakla sokağa gelen alkollü erkek bir şahıs, konteynerdeki kedileri sevmeye başladı. Ardından kasap gibi bıçağını bileyen cani, çöp konteynerinden aldığı kediyi defalarca yerden yere vurdu. Aldığı darbelerin etkisiyle ağır yaralanan kedi sokağa savruldu. Sonrasında kedinin başına gelip önüne oturan cani, elinde bıçaklarla onu öldürdü. Ardından da ayağa kalkıp hayvanın telef olan cesedini çöp konteynerine attı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ÇÖP KONTEYNERİNE ATTI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta zorlandığı görülen şahıs kedilerin yanına yaklaşıyor. Kediyi kucağına alan şahıs bir süre seviyor. Sonra kediyi yerden yere vuruyor, ağır yaralanan kedi yola savruluyor. Daha sonra kedinin başına gelen şahıs önüne oturup onu bıçaklıyor. Kediyi öldüren şahıs ardından cesedini çöp konteynerine atıyor.
"YAPILAN TAM ANLAMIYLA BİR CANİLİK"
Olayı hakkında konuşan mahalle sakini Yunus Koç, "Olay bayramın ikinci günün gecesinde yaşandı. Mahalleden olmayan tanımadığımız biri buradan geçerken bir anda duruyor. Elinde bıçakla taşlarımızın olduğu yere yaklaşıyor. Sonra bizim hayvanlarımızdan bir tanesini alıyor önce seviyor. Sevdikten sonra da yerden yere vurmaya başlıyor. Yani sonra hayvan yerde kıvranırken, elindeki bıçakla hayvanı öldürüyor. Ondan sonrada konteynere atıyor" dedi.
Koç, "Bu şahsı biz tanımıyoruz. Ortada tam anlamıyla bir vahşet var. Bu yapılan canilik. Burada normalde böyle şeyler olmazdı. Son zamanlarda böyle şeyler olmaya başladı. Olay sonrası mahalleli polis ekiplerine olayı bildiriyor. Ekipler geliyor şahıs gözaltına alınıyor. Devamında ne olduğunu bilmiyoruz. Burada böyle bir olay ilk defa yaşanıyor. Çevrede de kulağımıza gelen olaylar oluyor. Biz Müslüman bir toplumuz, bizim hassasiyetlerimiz var. Lakin hayvanlara böyle bir zulüm kabul edilebilir değil. Merhamet etmeyene de merhametli olunmaz" diye konuştu.
Şahsın olayın yaşandığı gece polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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Misafir 9 dakika öncebu adam insanlara da zarar verir..sokaklarda serbest gezmesi çok tehlikeli.00
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Misafir 21 dakika önceBu gibi açık ve net olaylarda kısasa kısas uygulanmalı başka çözümü yok00
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Misafir 28 dakika önceMutlaka cezalar ağırlaştırılmalı. 1000 tl ye yırtıyorlar en fazla00