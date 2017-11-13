Beyoğlu'nda okulun penceresinden atladığı iddia edilen kız öğrenci öldü

Beyoğlu'nda bulunan bir lisenin penceresinden atladığı iddia edilen kız öğrenci öldü.



DHA'nın haberine göre olay, Fındıklı'da bulunan bir meslek lisesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Adı bilinmeyen 9.sınıf öğrencisi bir genç kız, oklun penceresinden atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Polis inceleme başlatırken öğrenciler okul dışına çıkarıldı. İçeriden çıkan öğrencilerin olayın şokuyla gözyaşı döktükleri görüldü. Cep telefonuna sarılan öğrencilerin olayı yakınlarına bildirdikleri kameralara yansıdı. Genç kızın bir süredir erkek arkadaşı ile görüşmediği bu nedenle bunalımda olduğu iddia edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.