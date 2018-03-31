Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı.

İHA'nın haberine göre, kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

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