Paris polisi, saldırganın 21 yaşında ve Çeçen kökenli olduğunu açıkladı. Fransa'nın BFM Televizyonu, saldırganın adının Khamzat Azimov olduğunu ileri sürdü. Saldırganın Çeçenistan'da doğduğu, 2010'da Fransa vatandaşı olduğu ifade edildi. Saldırganın, emniyet güçlerinin terör şüphelilerinin yer aldığı 'S Dosyası'nda isminin bulunduğu açıklandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırganın ailesi, gözaltına alındı. Fransa'da 2015'ten bu yana terör saldırılarında ölenlerin sayısı 245'e yükseldi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER