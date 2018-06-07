Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bıçaksız, kansız, ileri tedavi tekniği olan nöroradyolojide dünyaya liderlik yapıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin nöroradyoloji uzmanları Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Naci Koçer ve Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, kasık damarından girerek yaptıkları kansız beyin ameliyatlarını, Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı'na (WLNC) dünyanın birçok ülkesinden gelen hekimlere canlı olarak izleterek, eğitim veriyor.

1999 yılında ulusal ölçekte başlayan nörovasküler hastalıkların damar içinden tedavisi konferansı 2006 yılında uluslararası platforma çıktı. 2013 yılında ülkemizden hekimlerin Arjantinli ve Amerikalı meslektaşları ile bir araya gelerek günümüzdeki şeklini verdikleri toplantı o yıldan beri her yıl başka bir ülkede yapılıyor.

2013'te İstanbul'da yapılan bilimsel konferans, 2014'te Arjantin - Buenos Aires'te, 2015'de Amerika Birleşik Devletleri - Chicago'da, 2016'da Çin Halk Cumhuriyeti - Şanghay'da, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri - Los Angeles'da ve bu yıl Japonya Kobe’de düzenlendi. Gelecek yıl ise Barselona’da yapılması planlanıyor. Program dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen nöroradyologlar/beyin cerrahları ve nörologlar tarafından takip ediliyor.

Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, Prof. Dr. Naci Koçer (soldan sağa)

DOKTORLAR AMELİYATLARI DEĞİŞEREK YAPIYORLAR

Bu yıl Japonya’da gerçekleştirilen Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı’nda, İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalından Türk hekimler ilk gün dört saatte sekiz, ikinci gün ise Ankara Koru Hastanesi ve Cerrahpaşa’da altı, toplamda ise 14 ameliyat yaptı. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Naci Koçer, “Kursta ameliyatları her yıl değişerek yapıyoruz, bir ekip ameliyatı yaparken diğer ekip ise salona gidip neler yapıldığını anlatıyor” dedi.

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Civan Işlak, “Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı’nın üç ana partneri var: Türkiye (İstanbul ve Ankara), Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri... Bunların dışında Fransa’da, Çin’de de ikincil partnerlerimiz var. Bu aslında bir çeşitliliği de beraberinde getiriyor. Farklı ülkelerde yetişmiş kişilerin aynı ameliyatlarda farklı teknikler uyguladığını görüyoruz. Konferansta eğitim alan kişi de kendisine ve kendi çevresine en uygun olanını görüp, onun içerisinden tedavi yöntemini seçiyor” dedi.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK CANLI YAYIN KURSU

Prof. Dr. Naci Koçer, “Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı dünyadaki en büyük canlı yayın kursudur. Üç gün sürer ve hekimlere interaktif eğitim verilir. Biz yıllardır Cerrahpaşa’da gerek yurt dışından (Amerika dahil) gerekse yurt içinden gelen sayısını veremeyeceğim kadar doktora değişik kurslar düzenleyerek eğitim verdik. Ankara grubu ile beraber nörovasküler tedavi alanında dünyada ilk başlayan ekiplerdeniz. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı teknikleri bulup geliştirme şansımız oldu. Bu nedenle kursa katılan doktorlar yeni ve etkin tedavi tekniklerini gördükçe kurs daha da ön plana çıktı ve üst düzey bir duruma geldi. Türkiye'de nörovasküler tedavi kültürü çok gelişmiş düzeydedir.

"DİPLOMA ALMAK İSTEYEN DÜNYA CANLI NÖROVASKÜLER KURSUNA KATILACAK"

Dünya Canlı Nörovasküler Kursu, Avrupa Derneği (ESNR) tarafından da eğitim aracı olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında Japonya, Arjantin ve Türkiye’deki ilgili dernekler tarafından da desteklenen bir eğitim kursu olarak kabul edilmiştir.

Bu tür girişimsel tedavilerin diploma verme hakkı, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) tarafından Avrupa Derneği’ne verilmiş durumda… Bu karara göre kursumuz, Avrupa'da diploma almak isteyen doktorlar için tamamlanması gereken eğitimlerden biri olacak. Bu kurs dünya kursudur ve kursta 600 ila 1.000 arasında doktora eğitim verilir. Cerrahpaşa'daki anjiyo odaları ve sistem her an kurs yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bize '1 saat sonra kurs yapmak istiyoruz' denilse, yapabiliriz. Kursu gerçekleştirecek teknik ve pratik alt yapı mevcut. Dünyada bu ekipmana sahip çok az merkez vardır" diye konuştu.

KURSTA NE TÜR AMELİYATLAR YAPILIYOR?

Prof. Dr. Koçer, “Kursta sinir sistemine ait damar hastalıklarının hepsinin tedavi örneklerini gösteriyoruz. Örneğin, anevrizma kanaması ve inme halkın en çok bildiği hastalıklardır. Kapalı ameliyat tekniğinde her şey damar içi yoldan yapılıyor, kafa tası açılmıyor. Kasıktan atar damara ya da toplar damara girerek beyinde hastalıklı bölgeye damar içinden seyahat ederek ulaşıp, gerekli beyin ameliyatlarını yapıyoruz" dedi.

İlk nöroradyolojik girişimlerin 1990'da başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Civan Işlak, "1990'lı yıllardan sonra da ilerledi. O yıllarda Hacettepe, Cerrahpaşa ve diğer üniversitelerde iyi bir jenereasyona denk geldiği için seviye çok yukarıya çıktı. Birçok değişik şey burada yapıldı, ardından otomatik olarak biz, dünyanın eğitim merkezi haline geldik. Şartlar uygundu ve dönemin bölüm başkanı Prof. Dr. Oktay Çokyüksel çok ileri görüşlü bir kişiydi. Burada Cerrahpaşa’da bir nöroradyoloji bilim dalının kurulmasına izin verdi" dedi.

Haberturk.com Sağlık Editörü Demet Demirkır Cerrahpaşalı hekimlerle buluştu

"AVRUPA'NIN RESMİ ÖĞRETMENLERİYİZ"

Türk Nöroradyoloji Derneği, bütün bilimsel aktivitelere çatı görevi yapıyor. Bu anlamda Türk nöroradyolojisi, Avrupa'da ve dünyada bilimsel olarak önemli bir konumda... Ancak eğitim düzeyimiz bu kalitede kalacak mı? bununla ilgili şüphelerimiz var" açıklamasında bulunan Cerrahpaşalı hekimler, şunları söyledi: "Yıllardır Nöroradyoloji bilim dalı, Türkiye'de bir üst uzmanlık alanı olarak kabul edilmedi. Kabul edilmediği için eğitimin resmi bir yönetmeliği, yönergesi yok.

Bizler Sağlık Bakanlığı tarafından resmi kabul edilmemiş uluslararası düzeydeki eğitim programımızla, çok sayıda doktoru eğitiyor ve Cerrahpaşa ve bizim ismimizle sertifika veriyoruz. Prof. Dr. Osman Kızılkılıç 2000 yılında Türkiye’de nöroradyoloji eğitimini Cerrahpaşa’da alan ilk kişi olup, şu anda da bu bölümün başkanlığı görevini yürütmektedir.

Örneğin, uzun dönem formal fellowship eğitimi almış yabancı hekimler bizden aldıkları belgelerle Fransa'da, Yunanistan'da ve Zürih'te resmi iş bularak çalışmaya başladılar. Eğitim verdiğimiz kişilere verdiğimiz sertifikalar Avrupa'da kabul edildi ama bizim kendi ülkemizde bir sertifikamız yok."

Avrupa Derneği nörovasküler bölüm başkanı olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Koçer, WLNC kurs organizatörleri ve Cerrahpaşa ekibindeki üç öğretim görevlisi, Avrupa'nın resmi öğretmenleridir ve tüm dünyada eğitim vermektedir. Avrupa'da resmi diplomamız varken Türkiye'de üst uzmanlık diplomamız maalesef yok. Bu durumda asıl görev Sağlık Bakanlığındadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Koçer, "Minimal invaziv cerrahi akımı yaklaşık 20 yıl evvel başladı. Nörovasküler girişim de bu akımın lokomotifidir.... Bu konumda bizim yerimiz eğitici olarak çok önemli ve umarım Türk sağlık politikaları nedeniyle bu konumu kaybetmeyiz" ifadesinde bulundu.