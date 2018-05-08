Bilecik'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 8 milyon lira olan 2 adet tevrat ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, Sakarya-Bilecik karayolu üzerinde bulunan Vezirhan beldesi yakınlarında bir duyum alan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan aramada, ceylan derisi üzerine işlenmiş, altın varaklı, zümrüt ve yakutla süslenmiş piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 2 adet tevrat ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan Ö.S., F.G., Ö.F.V., F.F., ve V.D. isimli şüpheliler ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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