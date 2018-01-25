1996’da İskoçya'da dünyaya gelen klon koyun Dolly'den sonra, bir primat daha klonlandı. Çin’de klonlanan 2 makak maymununun, insan klonlamaya giden yolda önemli bir aşamayı temsil edebileceği söyleniyor.

Gazete Habertürk'in Sputnik kaynaklı haberine göre, uzun kuyruklu makak tipi 2 maymun, Zhong Zhong ve Hua Hua, birkaç hafta önce Çin’deki bir laboratuvarda dünyaya geldi. Bilim insanları, genetik olarak özdeş maymunların insan hastalıklarının araştırılmasında işe yarayabileceği görüşünde.

Çin Bilimler Akademisi Sinirbilim Enstitüsü’nden Qiang Sun, klon maymunların kanser ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi genetik tabanlı hastalıkların araştırılmasında bir model olarak kullanı- labileceğini düşünüyor. Maymunlardan biri, diğer klondan 8 hafta önce doğdu. Araştırmacılar, maymunların biberonla beslendiğini ve gelişimlerinin normal seyrettiğini açıkladı.

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