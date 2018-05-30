HT Egeli'de yer alan habere göre, dünyanın dört bir yanından gelecek bilim insanlarını buluşturacak Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi, bigün Fuarizmir’de başlayacak. Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği’nin (IUGG) Türkiye temsilcisi Harita Genel Komutanlığı, birliğin dört yılda bir yapılan uluslararası toplantısının 2023 yılında düzenlenecek Genel Kurulu’na ev sahipliği yapmak için aday oldu. Adaylık için son tarih olan 2019 yılı öncesinde, Türkiye’nin IUGG kapsamına giren bilimsel potansiyelini ortaya koymak ve başvuru gücünü artırmak amacıyla, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında uluslararası katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK) Fuarİzmir’de düzenlenecek. TUJJB Kongresi dünyanın dört bir yanından gelecek bilim insanlarını ağırlayacak.

IUGG PROVASI

TUJJB komisyonlarının tamamının temsil edileceği kongre, IUGG-2023 toplantısının ulusal ölçekte provası niteliğini taşıyacak. Dünyanın her noktasından gelmesi beklenen bilim insanları, İzmir’in potansiyelini görme olanağı bulacak.

KURULDA KİMLER VAR

Harita Genel Komutanı ve TUJJB Temsilcisi Kurum Başkanı, İzmir Kongre Başkanı Tuğgeneral Osman Alp, TUJJB Başkan Yardımcısı Dr. Mühendis Albay Mustafa Ata, TUJJB Sekreteri Dr. Mühendis Yarbay Erdinç Sezen, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Gökhan Göktürkler, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bölüm Başkanı Doç. Mevlüt Yetkin ve İZFAŞ Murahhas Üyesi Z. Gül Şener bulunuyor.

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