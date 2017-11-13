Bill Gates Arizona Eyaleti’nde teknolojik şehir projesine girdi

ABD’li yazılım şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates akıllı şehir projesi için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre Gates’e ait yatırım firmalarından biri ABD’nin Arizona Eyaleti’nde yeni bir şehir kurmak için 80 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldı. Arizona’da yer alan gayrimenkul yatırım firması Belmont Partners’tan yapılan açıklamada satın alınan 100 kilometrekarelik alanda bir akıllı şehir yapılacağı duyuruldu.

80 BİN KONUT OLACAK

Açıklamada projenin bölgenin yerleşime açılmasına yönelik önemli bir adım olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Belmont, ileriyi düşünen bir topluluk olacak. Burada son teknolojiyle donanmış bir altyapı ile yüksek hızlı dijital ağlar, bilgi merkezleri ve iletişim ağı olacak. Yeni üretim teknikleri ve dağıtım modelleri gerçekleştirilecek. Otonom araçlar ve otonom lojistik merkezleri yer alacak.”

Gazete Habertürk'ün haberine göre Arizona Teknoloji Konseyi’nden, Profesör Ronald Schott, arazinin, Belmont’u Las Vegas’a bağlayacak yeni otoyol projesine yakın olduğuna işaret ederek, Gates’in firmasının akıllı bir yatırım yaptığını söyledi. Schott, “Bill Gates yaptığı yeniliklerle biliniyor ve bence Arizona’yı seçerek çok doğru bir karar aldı” dedi. Belmont Partners tarafından yapılan açıklamaya göre, 80 bin konutun yer alacağı projede, 15 kilometrelik bir alanın ofisler ve ticari bölgelere, iki kilometrekarelik bir alan da okullara ayrılacak. Projenin ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir bilgi verilmedi.

AKILLI EV NEDİR NE DEĞİLDİR

- Akıllı ev tanımı bünyesinde birden fazla otomasyon sistemi bulunduran yapılar için kullanılır.

- Yapı ancak tüm sistemler birbiriyle bağlantılı ve kullanıcı tarafından tek kaynak üzerinden yönetilebildiği zaman akıllı olarak kabul edilebilir.

- Sistemlerin birbirine paralel çalıştığı ve her sistemin ayrı bir kaynak üzerinden kumanda edildiği mekânlar yeterince ‘akıllı’ kabul edilmez.

- Akıllı sistemler kapsamında iletişim, eğlence, güvenlik ve konfor gibi başlıklar öne çıkıyor.

- Tüm dünyada 500’ün üzerinde şirket akıllı ev sistemleri üzerinde ürün ve hizmetler geliştiriyor.

- Ancak her şirketin yazılım ve donanım açısından kendi sistemini geliştirdiği için henüz akıllı mahalle, akıllı semt ve akıllı şehirlerden söz etmek mümkün değil.

1.3 TRİLYON DOLARLIK PASTA BÜYÜYECEK

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı bir araştırmaya göre 2050 yılında büyük şehirlerde yaşayan insan sayısı 7 milyara ulaşacak. Hem sosyal hem de altyapıya yönelik büyük sorunlara neden olacak yoğunlaşmaya ‘akıllı ev’ ve ‘akıllı şehir’ konseptleriyle çözüm aranıyor. 5 yıl içerisinde 1.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olacak konsept için Apple, Samsung, Microsoft ve Google gibi şirketler rekabete girdi. Dijital devrimin hayatın her aşamasını etkilemesiyle çevremizde akıllanmayan hemen hiçbir şey kalmadı.

Halen ürün bazında devam eden ‘akıllanma’ sürecinin yakın zamanda evlerimizi, yaşadığımız şehirleri hatta ülkelerin tamamını kapsaması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan tahminlerde ise öncelikli olarak büyük şehirlerde akıllanma oranının büyük bir hızla yaşanacağı öngörülüyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı bir araştırmaya göre 2050 yılında dünyada 9.3 milyar insan yaşayacak.

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