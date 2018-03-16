BİLSEM sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Baknlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri grup tarama uygulama sınavına katılan öğrencilerin merakla beklediği BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanacak. 9 Mart'ta açıklanması planlanan fakat 10 Mart'ta yapılan telafi uygulama sınavı nedeniyle ertelenen sonuçları merak eden adaylar, sonuçların nereden görüntüleneceğini araştırıyor. BİLSEM sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2018 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2018

2018 BİLSEM sınav sonuçları bugün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi (http://www.meb.gov.tr/) üzerinden açıklanacak. 2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacağı, bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçların 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar açıklandığı an haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

BİLSEM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

BİLSEM öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulaması, grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınarak başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına göre kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM'LERDE EĞİTİM NASIL YAPILIR?



Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

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