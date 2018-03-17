Ve binlerce öğrencinin beklediği BİLSEM sınav sonuçları dün açıklandı. MEB BİLSEM grup tarama sonuçları artık sorgulanabiliyor. Öğrenciler sonuçlara itiraz edebilir. 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak. İşte BİLSEM sonuçları ile ilgili son detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA 2018

BİLSEM sonuçlarınızı MEB resmi sitesi üzerinden sorgulama linkine tıklayarak ve öğrencinin T.C. Kimlik numarası yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

BİLSEM SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonucuna öğrenci velisi tarafından yapılacak itirazlar 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Ancak itirazlar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırıldıktan sonra yapılabilecektir.

MEB'DEN BİLSEM SONUÇ AÇIKLAMASI

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 06 Ocak -10 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulamada yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup Tarama uygulamasında 1. Sınıflar için 60, 2 ve 3. Sınıflar için 70 soru sorulmuş olup her soru 10 puan olarak değerlendirilmiştir.

Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı 1.sınıflar 350 340 340 2.sınıflar 510 500 500 3.sınıflar 560 500 550

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?



Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.



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