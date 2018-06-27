Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Mural İstanbul Festivali başladı. Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bazı eski apartmanların dış cephe duvarlarını boyayıp sanatsal çalışmaların yapıldığı festival 3 yabancı, 1 yerli sanatçının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre binalarda boyamalar sırasında vinçler de kullanılıyor.

Bu sene 7’ncisi gerçekleştirilen festivalin birinci bölümü için Sırbistan’dan gelen sanatçı Artez, Osmanağa Mahallesi’nde; Brezilya’dan gelen sanatçı Arlin, Rasimpaşa Mahallesi’nde çalışmalarına başladı. Festivalin 2 Temmuz’da başlayacak ikinci bölümünde ise Hırvatistan’dan gelen Lonac ve Türkiye’den katılan Omeria, Rasimpaşa Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürecek. Festival 8 Temmuz’a kadar devam edecek. Yaptıkları boyamalara mahallelilerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Artez, “Bu beni sanatçı olarak iyi hissettiriyor. Boyamamı yaparken böylesi destek almak bana çok iyi geliyor” dedi.

‘MEKÂNI DEĞİŞTİRİYORUZ’

Arlin ise “Mekânı ve topluluğu değiştiriyoruz. Burada yaşayan insanlar için çocuklarıyla birlikte bu duvarları görmek çok ilgi çekici ve havalı” şeklinde konuştu. Sanatın Kadıköy’ün sakinliğini koruyup güçlendirdiğini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Dünyanın her tarafından gelen mural sanatçıları ile Kadıköy uluslararası bir yer oldu ve New York’taki bir yarışmada ilk 20 arasına girdi” diye devam etti.