"Bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışalım"

Başbakan Binali Yıldırım, IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini ifade etti.

binali yıldırım

Haydar el-İbadi