Binali Yıldırım, vatandaşların imar barışı kaydını yaptı

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir’de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, önce Balçova Yaşam Parkı’nda kursiyer kadınlarla bir araya geldi, ardından Menderes ilçesinde MHP Menderes İlçe Seçim Bürosu’nu ziyaret etti. Yıldırım’ın bir sonraki durağı ise Menderes Belediyesi oldu. Belediye önünde vatandaşlar tarafından karşılanan Yıldırım’a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun makamını ziyaret eden Yıldırım, ardından belediyede kurulan İmar Barışı Masası’na gelen iki vatandaşın başvurularını aldı.
BARIŞ GETİRİYOR
HT Egeli'de yer alan habere göre, 40 yaşındaki Adem Yeşilyayla ile 73 yaşındaki Cihangir Hançer’le sohbet eden Yıldırım, İmar Barışı ile İzmir’deki tüm imarla ilgili sorunların çözüme kavuşacağını söyledi. 2017 yılında Menderes’te yaptığı evi için İmar Barışı’na başvurmaya gelen Adem Yaşilyayla ile sohbet eden Yıldırım, “Nasıl yardımcı olabiliriz? İmar Barışı’nı duydunuz mu? Sizin için ne ifade ediyor?” diye sordu. Vatandaşın “Af getiriyor” cevabına karşılık, “Af getirmiyor, barış getiriyor” diyen Yıldırım, “Bundan sonra kimse senin binana kaçak muamelesi yapamayacak” dedi. Yıldırım, daha sonra vatandaşa “Seçimler hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu, Yeşilyayla ise “Biz her zaman AK Parti’liyiz” dedi.
İTİBAR ETMEYİN
Menderes’teki ruhsatsız evi için belediyeye gelen 73 yaşındaki Cihangir Hançer’in de başvurusunu alan Yıldırım, “En kısa sürede işlemler yapılacak. Kafan rahat olacak. Getirdiğimiz aftan herkes faydalansın diye belediyemiz elinden geleni yapıyor. Araya girmeye çalışan aracılara tefecilere itibar etmeyin. Bu iş bugüne kadar Türkiye’de ne kadar sıkıntılı sorunlu durum varsa hepsini bitiriyor. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Daha sonra yeniden bina yapmak için müracaat edeceksin. İzmir’deki toplam binaların yüzde 60’ı imarsız ruhsatsız. Bütün binaların ada bazında kentsel dönüşüm için fırsat sağlıyor. Hepsi yeni baştan elden geçirilecek” diye konuştu.
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