Bir karasinekte 351 tür bakteri var!

"Scientific Reports" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kara sinek ve et sineği toplam 600'den fazla bakteri barındırıyor.

Penn State Üniversitesinden bilim adamlarının sineklerden toplanan mikropları DNA dizilim teknikleriyle incelediği araştırma, dünyanın her yerinde yaşayan kara sinekte 351, daha ılıman iklimlerde rastlanan et sineğinde de 316 tür bakteri bulunduğunu gösterdi.

AA'nın haberine göre sineklerin taşıdığı bakterilerin, mide mikrobu, kan zehirlenmesi ve zatürre dahil çeşitli enfeksiyonlarla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, sineklerin salgın hastalıkların kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiği tavsiyesinde de bulundu.





karasinek