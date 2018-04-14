Bir Mucize Olsun ekran yolculuğuna bu akşam 2. bölümüyle devam etti. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran dizinin yayınlanan son bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı da ekranlarda yer aldı. İşte Bir Mucize Olsun 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİR MUCİZE OLSUN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR MUCİZE OLSUN 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendi adına verilen davette yaşananlar Damla’yı harap etmiştir. Yiğit’i dinleyip dedesi Azim Sancaktar ve ailesiyle yaşamayı kabul ettiği için bin pişmandır. Kendisine düşman gibi bakan bu insanların arasında kalmaya niyeti yoktur artık. Yiğit, Damla’dan kararını tekrar gözden geçirmesini ister. Azim, Esma’ya asla unutamayacağı bir ders verir. Bu Esma için cehennem azabından beter bir ceza olacaktır. Azim, Damla’ya zarar vermeyi düşünen Sancaktar ailesinin diğer fertlerine de bir ikazda bulunmuştur aslında. Ancak bu Azra üzerinde hiç de etkili olmayacaktır. Nişanlısı Yiğit’in, Damla’ya gösterdiği yakın ilgiden rahatsız olan Azra, Damla’yı küçük düşürmek amacıyla sinsi bir plan yapar. Herkesin önünde rezil olan Maksude ise aniden gelen bir telefonla bir kez daha tozpembe hayaller kurmaya başlar. Bu arada Yiğit’in hayatına giren beklenmedik bir misafir onun acı hatıralarını yeniden canlandıracaktır. Yiğit’in Azim dedesiyle kalması için ikna etmeye çalıştığı Damla’nın kafasındaki sorular ise hâlâ cevabını bulmamıştır. Damla dedesinin konağına yerleşecek midir? Azim, Damla’ya anne ve babasının nasıl öldüğünü anlatacak mıdır?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER