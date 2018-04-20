Bir Mucize Olsun dizisi, son bölümüyle ekrana geldi. Çukurdere'nin çamurlu sokaklarında büyüyen Damla’nın yaşamını ve Yiğit ile ilişkisini konu edinen Bir Mucize Olsun dizisi, 3. bölümüyle final yaptı. İşte Bir Mucize Olsun 3. final bölümü özeti...

BİR MUCİZE OLSUN 3. BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPIYOR

Oyuncu kadrosuyla Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal, Ahu Sungur ve Ayşegül Günay gibi isimlerin yer aldığı Bir Mucize Olsun dizisi, bu akşam 3. bölümüyle ekrana geldi ve final yaptı. Peki Bir Mucize Olsun final bölümünde neler yaşandı? İşte Bir Mucize Olsun 3. final bölümü özeti ve detaylar...

Damla, Maksude’nin Nazlı’ya yaptıklarından ötürü çok üzgündür ve elinden hiçbir şey gelmediği için daha da kahrolmaktadır. Bu arada Cezmi’nin ölüm haberi Çukurdere’ye ulaşır ve tüm mahalle derin bir yasa bürünür. Fırat, onlara çarpıp kaçan şoförü bulacağına dair yeminler etse de hiçbiri arabayı kullananın yüzünü tam olarak görmemiştir.

Damla çareyi Yiğit’ten yardım istemekte bulur. Kazadan sonra büyük bir panik yaşayan Yağız, dayısı Ercüment’in yardımıyla olaydan sıyrılmanın telaşı içindedir. Birlikte kazanın üstünü örtecekler ve herkesten özellikle de babası Azim’den saklayacaklardır. Yiğit’in onu terk etmesini hazmedemeyen Azra ise ümidini tamamen kaybetmek üzeredir.

Nazlı’nın başına gelenlerden ötürü çılgına dönen Maksude, ona ne kadar kızmış olsa da bu meseleyi çözmeye ve yardım isteyebileceği tek kişiye gitmeye karar verir. Maksude amacına ulaşıp Nazlı’yı kurtarabilecek midir? Yiğit, Yağız ve Ercüment’in oyununu bozabilecek midir?

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