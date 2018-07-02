Yabancı dilde coconut crab (Hindistan cevizi yengeci), dilimizde ise palmiye yengeci olarak adlandırılan bu canlı, güçlü çene yapıları ve dişleriyle en sert cisimleri bile kırabilir! Palmiye yengeci adından da anlaşılacağı gibi palmiye ağaçlarında yaşar.
Palmiye yengeçleri dört kiloyu aşkın ağırlığı ve 1 metre civarındaki bacak uzunluğu ile dünyanın en büyük karada yaşayan eklembacaklısıdır.
Dünyanın en büyük yengeci olan palmiye yengeci, aynı zamanda kabuklu hayvanlar arasında en güçlü kıskaca sahiptir.
Bu güçleri, diğer hayvanlara kıyasla daha çok yiyeceğe ulaşmalarına yardımcı olur. Palmiye ağaçlarına tırmanabilir, hindistan cevizinin kabuğunu kırıp içindeki yumuşak kısmına ulaşabilirler.
İsimlerini de bu nedenle hindistan cevizi ya da palmiye yengecidir.
Palmiye yengeçleri her ne kadar yengeç olsalar da karasal yaşama adapte olmuşlardır. Bu nedenle yüzemezler.
Hatta suya batırılır ve uzun süre su altında tutulurlarsa boğulabilirler.
Latince adı birgus latro olan bu tür sadece tropikal adalarda yaşamlarını sürdürür. Besin kaynaklarını ise çeşitli meyveler, ölü hayvanlar ve diğer yengeçler oluşturur.
Yaklaşık olarak 70 yıl ömürleri olan bu yengeçlerin boyutlarını ve gücünü daha iyi anlamanız için aşağıdaki fotoğrafa bakmanız yeterli...
BİR YUMRUĞUYLA AKVARYUMU CAMINI BİLE KIRABİLİYOR
Mantis karidesi olarak adlandırılan deniz canlısının boyu 10 ile 30 cm arasında değişiyor.
Diğer yandan bu deniz canlısı küçücük boyutuna rağmen attığı sert yumruklarla tanınıyor.
Hatta bu yumrukların hızı öyle güçlü oluyor ki anlık olarak yumruğun etrafındaki suyu buharlaştırıyor.
Avını sersemleten bu canlı önce kabuklarını daha sonra ise iç kısımlarını parçalayarak yiyebiliyor.
Bir mantis karidesi, yumruğunu atmak için uzuvlarını yerçekiminin 10.000 katı hızla ivmelendirebilir.
Bu, bir gösteri pilotunun uçak içerisinde üzerine etki eden merkezkaç kuvvetinin 1000 katına eşit.
Karidesin attığı yumruk hedefini bulmasa bile şok dalgasından ötürü avını öldürebiliyor.
Bu hayvanın yumrukları o kadar güçlü ki, akvaryum camlarını dahi kırabiliyor.
Mantis karidesinin saatte 80 kilometrelik bir hızla avını darbelediği gözlenmiştir. Bu canlının tek bir yumruğu da 91 kilogram gücündedir.
Eğer evinizde bir mantis karidesi beslemeyi düşünüyorsanız, özel üretimli çok kalın camları olan bir akvaryum tercih etmelisiniz.
Çünkü bu karidesin bir yumruğu akvaryumu kırabilir.
KAMUFLE YETENEĞİYLE HAYRETE DÜŞÜREN CANLI!
“Eophyllium Messelensis” adlı böcekler yaprağa müthiş benzerlikleriyle görenleri hayrete düşürüyor.
Kendini koruma içgüdüsü ile evrimleşmiş bu böceği, gerçek bir yapraktan ayırt etmek neredeyse imkansız.
Yaprak şekilli böcekler, kamufle olmak için birçok ağacın yaprağını taklit etme yeteneğine sahiptir.
Yaklaşık 6 cm boyuta ulaşabilen yaprak şekilli böceğin bir başka özelliği daha var.
Sığındığı yaprak üzerinde hareketsiz biçimde kilitlenen yaprak şekilli böcekler, rüzgara yağışa karşı gerçek yaprağın verdiği tepkileri de bire bir uygular.
Bu böcek türü ilk defa Almanya'da 47 milyon yıl öncesine dayanan fosilinin bulunmasıyla keşfedildi.
Bir başka ilginç canlı da Çin'de bulundu.
China Daily gazetesinin haberine göre, yetkililer, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 2014 yılında yapılan araştırmalarda bulunan böceğin, şu ana kadarki bulunan en uzun böcek olduğunu belirtti.
Uzmanlık alanı böcekler olan Cao Li adlı Çinli bir araştırmacı, değnek çekirgesi türünde olan böceğin boyu görenleri hayrete düşürüyor.
62,4 santimetre boyundaki dev böcek, bölgede bin 200 metre yükseliğindeki dağlık bir alanda buldu.
KAYNAK:AA
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.