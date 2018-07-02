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Yabancı dilde coconut crab (Hindistan cevizi yengeci), dilimizde ise palmiye yengeci olarak adlandırılan bu canlı, güçlü çene yapıları ve dişleriyle en sert cisimleri bile kırabilir! Palmiye yengeci adından da anlaşılacağı gibi palmiye ağaçlarında yaşar.