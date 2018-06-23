Birce Akalay, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Bir kafede ağlamaklı şekilde telefonla konuşurken görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirleri fark edince çekmemeleri için el işareti yaptı.

H Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta objektiflere gülümseyerek poz veren Akalay, “Arkadaşlar, az önceki hareket için özür dilerim. Biraz sinirlerim bozuktu” demekle yetindi.