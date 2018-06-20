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"HAYATIMIN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ"

Doğum gününde çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu altına şu notu düştü: "Aslında Bayram'da Bodrum kalabalık olur diye İstanbul'a dönmeyi planlamıştım ve bu doğum günü kutlaması hiç hesapta yoktu. Belki İstanbul'daki dostlarla bir sofra kurup iki tek atıp malum gündemden kendimizi unutacaktık.