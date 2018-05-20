Aylardır heyecanla beklenen düğün, dün İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. Her bakımdan İngiltere Kraliyet Ailesi için “alışılmadık” bir gelin olan 36 yaşındaki Meghan Markle, kraliyet tahtının 6’ncı sırasındaki varisi Prens Harry (33) ile milyonların gözü önünde dünya evine girdi. Basının canlı yayınla takip ettiği düğün, her detayıyla merak konusuydu. ABD’li bir aktris olan Markle, melez olduğu için ve daha önce bir evlilik geçirdiği için dikkat çekiyordu.
İNGİLİZ HALKI BAĞRINA BASTI
Windsor Hanedanı’na ait olan Windsor Kalesi’nden 16 kilometre uzaklıktaki nikâhın kıyılacağı St. George Şapeli’ne hareket eden korteje katılan gelin Meghan Markle, Fransız Givenchy marka ipek ve kayık yaka bir gelinlikle görüldü. Markle’ın gelinliği, markanın ilk kadın kreatif direktörü olan İngiliz Clare Waight Keller tarafından tasarlandı. Markle’ın elmas taşlı tacı, duvağını süsledi. Tacın, Kraliçe Elizabeth’e ait olduğu öğrenildi. Yaklaşık 100 bin kişinin olduğu kutlamalarda Markle’ın büyük heyecan ve tezahüratla karşılandığı görüldü.
BABASI YERİNE PRENS CHARLES EŞLİK ETTİ
Daha sonra şapele giren Markle’a, eşikten geçerken babası Thomas Markle yerine kayınpederi Prens Charles eşlik etti. Markle’ın babası, paparazzilere çektirdiği mizansen fotoğrafların basında yer bulması üzerine kalp rahatsızlığı geçirdiğini ve düğüne katılmayacağını açıklamıştı.
Geline babası yerine Prens Charles eşlik etti. Baba Markle, düğünden sonra “Bebeğim öyle güzel, öyle mutlu görünüyor ki. Orada olabilmeyi çok isterdim” dedi
‘KING’E GÖNDERME’
İngiliz Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby tarafından karı-koca ilan edilen çift, resmen hayatlarını birleştirmiş oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Markle, diğer kraliyet gelinlerinin aksine “Kocama her koşulda itaat edeceğim” ifadesini yemininden çıkardı. Markle’ın özel isteği üzerine, Psikoposlar Kilisesi’nin lideri, Afro-Amerikan sivil hakları savunucusu ve barışçıl protesto lideri Martin Luther King’e atıfla “İnsanlığı, sevginin gücü kurtaracak” mesajını paylaştı.
Çift, şapelden ayrılarak 4 kilometrelik kortej sokaklarında Ascot Landau adlı resmi geçit törenlerinde kullanılan at arabasıyla halkı selamladı
SUSSEX DÜŞESİ OLDU
Prens Harry ve Meghan Markle çifti, evlendikten sonra Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını aldı. Markle daha sonra düzenlenen yemekte konuşma yaptı ve böylece düğünde konuşma yapan ilk kraliyet gelini olmayı da başardı. Markle’ın özel isteğiyle, evliliklerinin ilanı da kadın bir “çığırtkan” tarafından gerçekleştirildi. Bu da kraliyet tarihi açısından bir ilk.
TRUMP’A DAVET GİTMEDİ
800 kişinin sığabildiği şapelde düzenlenen törene, sanat ve spor camiasından da ünlü isimler katıldı. ABD’li televizyon yıldızı Oprah Winfrey, İngiliz şarkıcı Elton John, İngiliz aktör Tom Hardy, İngiliz komedyen James Corden, ABD’li tenisçi Serena Williams, aktör George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney bu isimler arasındaydı. Taht sıralamasında 6’ncı olduğu için siyasilerin davet edilmediği düğüne, ne İngiltere Başbakanı Theresa May ne de ABD Başkanı Donald Trump katıldı.
AŞKLARI ÖPÜCÜKLE MÜHÜRLENDİ
Çift, evlendikten sonra çevrede buna uygun bir balkon olmadığı için balkonda değil, şapelin merdivenlerinde öpüştü.
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