İçişleri Bakanı Amber Rudd, ülkenin terörle mücadele yasasının güncellenerek internet üzerinden terör içeriklerine erişenlere 15 yıla kadar hapis cezası getirilebileceğini açıkladı.

Yeni düzenleme, mevcut yasayı, internetteki terör bağlantılı içeriği bir kereden fazla okuyan veya izleyenleri kapsayacak şekilde genişletecek.

Düzenleme akademisyenleri, gazetecileri veya meslekleri gereği bu tür içeriklere erişmek için "makul gerekçeleri" olanları kapsamayacak. Düzenleme, terör bağlantılı içeriğe kazara veya salt meraktan bir kereliğine erişenleri de kapsam dışında bırakacak.

Mevcut yasada, bir teröristin işine yarayacak herhangi bir içeriği internetten indirmek, herhangi bir cihazda depolamak veya basmak suretiyle sahip olanlar 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Yeni düzenleme silahlı kuvvetler, polis veya istihbarat birimleri mensuplarına ilişkin bilgileri terör amacıyla yayımlayanlar için de 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Ülkede terör tehdit seviyesi aynı dönemde iki kere en üst basamak olan 'kritik'e çıkarıldı ve polis güçleri ordudan hassas noktaların korunmasında yardım aldı.

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