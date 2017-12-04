Birleşmiş Milletler AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli

Birleşmiş Milletler'in AIDS ile mücadele kuruluşu UNAIDS, Mısır'da AIDS'in tehlikeli biçimde yayıldığı uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre; UNAIDS yetkilisi Ahmed Hamis, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Mısır'da AIDS vakalarının her yıl yüzde 25 ila 30 artış gösterdiğini belirterek sayının hızla artmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Hamis, Mısır'da son dönemde genç yaştakilerin HIV taşıyıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek toplumda damgalanma ve krizin çözümüne yönelik fonların yetersizliğinin, salgınla mücadele çabalarını baltaladığını vurguladı.

BM verilerine göre, AIDS salgınının yayılma hızı bakımından Mısır, Ortadoğu ve Afrika'da İran, Sudan ve Somali'nin ardından 4. sırada yer alıyor.

Mısır'da AIDS hastalarının sıklıkla uydurma suçlamalarla cezaevine gönderildiği ve toplum tarafından dışlandığı ifade ediliyor.

UNAIDS, ülkede 11 binin üzerinde HIV taşıyıcısı bulunduğunu bildirirken Mısır Sağlık Bakanlığına göre bu sayı 7 bin civarında.

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