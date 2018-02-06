Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir apartmandaki bisikleti çalan şahıs, apartmandan çıkarken kameraları fark edip bisikleti gösterip kendini işaret etmişti.

İHA'nın haberine göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kameralara el sallayan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Çaldığı bisiklet ile birlikte yakalanan şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

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