Bitcoin Cash, 20 Temmuz 2017 tarihinde Bitcoin’in ikiye bölünmesiyle (hard fork) ortaya çıktı. Bölünme sırasında ellerinde Bitcoin bulunanlar ücretsiz olarak Bitcoin Cash’e sahip oldular. Roger Ver adında bir kripto milyarderinin desteklediği Bitcoin Cash spekülasyonlara çok açık bir koin. “Balina hareketi” adı verilen hareketler Bitcoin Cash’de çok yaşanıyor. Fiyat bir anda bin dolar yükselip, daha sonra hızlıca düşebiliyor.

Bitcoin Cash nedir?

Bitcoin Cash, internet için yaratılmış, kullanıcılar arası bir elektronik nakittir. Merkez bankası olmaksızın işlem görür ve herhangi bir üçüncü tarafın çalışmasını veya varlığını gerektirmez. Bitcoin Cash, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi olarak devamıdır.

Bitcoin mimarisini birebir kopyalayan Bitcoin Cash’in arkasında büyük bir geliştirici ekibi bulunmuyor. Bu yüzden tavsiyemiz bu koinden uzak durmanız yönünde.

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Bitcoin Cash grafiği