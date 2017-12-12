Bitcoin fiyatlarındaki uçuşta bayram edenler sadece spekülatör ve yatırımcılarla sınırlı değil. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da Bitcoin talih kuşunu kutluyor olabilir.

Geçtiğimiz aylarda kimi uzmanlar ve yetkililer Kuzey Kore'nin Bitcoin kazıdığını, kefaret olarak Bitcoin talep ettiğini ve dijital para birimini çaldığını belirtmişti. Bitcıoin fiyatları 2017 yılına yaklaşık 1000 dolar civarında girdikten sonra şu sıradalar 17 kat artarak 17 bin dolara yakın seyrediyor.

Güney Kore'nin devlet kontrolündeki Internet ve Güvenlik Taşkilatı yöneticisi Lee Dong-geun, yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin sanal para borsalarına saldırdığını iddia ederek, "Kuzey Kore şu ana dek ne kadar çaldı bilmiyoruz ama polis Kuzey Kore rejiminin hack girişimlerini doğruladı." ifadelerini kullanmıştı.

Polisin açıklamasına göre, temmuz ve ağustos aylarındaki polis raporlarına göre Kuzey Kore menşeli bilgisayar korsanları bitcoin ve diğer kripto paraların ticaretinin yapıldığı dört ayrı Güney Kore borsasına, çalışanlara zararlı içeriğe sahip elektronik postalar göndererek saldırdı düzenlemişti.

BİTCOİN FİYATI NE KADAR?

12 Aralık saat 15:45 sularında 16.977 dolardan el değiştiren Bitcoin, en basit haliyle karmaşık algoritmalar tarafından üretilen ve bilgisayar sunucularında saklanarak dijital bir cüzdanlara işlenen kripto paraların en popüler olanı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programından dolayı uluslararası finans sisteminden çıkarılmasına çabalayan ABD karşısında, her türlü hükümet ve bankanın kontrolünün dışında tutulmak üzere tasarlanan Bitcoin'den medet umduğu belirtiliyor. Zira bankalar aracı kuruluş olarak kullanılmadığı için ödemeler ve işlemler gizli kalabiliyor. Kuzey Kore'nin bu yolla rezervlerini paraya çevirerek kolaylıkla kullanabileceği vurgulanıyor.

Singapur merkezli sibergüvenlik şirketi Fireye üst düzey yöneticisi Bryce Boland, Bitcoinlerin çoğunlukla online borsalardaki hesaplarda tutulduğunu ancak hackerların bunları dikkat çekmeyen diğer kripto paralarla kolaylıkla değiştirebileceğini, başka borsalara taşıyabileceğini ve sonunda da dolar ya da başka para birimleri üzerinden çekebileceğini belirtiyor. Boland ayrıca, bu işlemlerin kaşla göz arasında yapılabileceğini ve paranın takibinden kaçınılabileceğini de ekliyor.

Kuzey Kore ise uluslararası siber saldırılara dahil olduğuna dair iddiaları defaatle reddetmiş fakat Bitcoin ya da diğer dijital paralara olan ilgilerinin sır olmadığını da vurgulamışlardı.

Geçtiğimiz ay, ülkenin yüksek profilli eğitim kurumlarından Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bir Bitcoin uzmanını blokzincir ve kriptoparaların arkasındaki teknolojiyi öğrencilere atması için tutmuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada Bitcoin iç işleyişine, risklerine ve güvenliğinin alınmasına dair çok sayıda mükemmel sorular sorulduğunu açıklamıştı.

FireyeEye yetkilisi Boland bu ve benzeri çabalarla Kuzey Kore'nin Bitcoin kavrayışı yüksek insan kaynağı oluşturarak operasyonlarını genişletmek istediğinin altını çiziyor. Bunun da borsalar ve diğer kripto para hedefleri üzerindeki saldırıların artmasına neden olacağını belirtiyor.

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