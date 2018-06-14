Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

2017'nin en çok konuşulan konularından birisi olan sanal para birimi Bitcoin'in değeri, geçen yıl yaklaştığı 20.000 dolar seviyelerinden iyice uzaklaşmış durumda.
Bugünlerde 6.500 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 2017'deki zirvesinin neredeyse %70 altında.
Medyatik Bitcoin zenginleri Winklevoss kardeşler artık 'Bitcoin milyarderleri' ünvanını yitirmiş durumda. Hatta şanslarını kripto para dünyasının farklı mecralarında arıyorlar ve Zcash adlı yeni bir para birimine yatırım yapıyorlar.
Hâlâ günde 5,3 milyar dolarlık işlemin gerçekleştiği Bitcoin, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olmaya devam ediyor.
Bu başarıyı kısmen geçtiğimiz yıl hisse senedi, tahvil ya da emtia gibi geleneksel yatırım araçlarıyla pek de ilgilenmeyen yüz binlerce kişiyi cezbetmesiyle elde etti.
Artık finans haber sitelerinde 'Bitcoin nereye kadar yükselebilir?' sorusu değil, 'Nerede dip yapacak?' sorusu soruluyor.
'Bitcoin 400.000 dolara kadar yükselebilir' diyenler şimdilik yanılmış gibi duruyor.
Yılın ilk aylarında Bitcoin'in önlenemez gibi gözüken yükselişini durduran üç gelişme oldu
Ocak ve Şubat aylarında hızla değer kaybeden Bitcoin, baharı denge arayışında geçirmiş ve 7.000 dolar - 10.000 dolar bandında dalgalanarak geçirmişti.
Ancak Haziran ayında yayınlanan bir akademik makale, Bitcoin'de geçen yıl yaşanan yükselişin bir piyasa manipülasyonundan ibaret olabileceğini ortaya koydu.
Texas Üniversitesi'nden ekonomistlerin kaleme aldığı makalede, popüler bir Bitcoin borsası olan Bitfinex'in fiyatlamaları manipüle ettiği için baş döndürücü bir yükselişin yaşandığını savunuyordu.
66 sayfalık makalede, Bitcoin'in değer kaybetmeye başladığı dönemlerde başka bir kripto para olan Tether'in devreye sokulduğunu, ve Tether ile Bitcoin satın alınarak fiyatın desteklendiğini ortaya koydu.
Bitcoin, makalenin yayınlanmasından bu yana %20 değer kaybetmiş durumda.
Bitcoin yatırım uzmanları şu aşamada çok da ümitli değil. Yükseliş bekleyenler de temkinli.
ABD'de yayınlanan iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes'a konuşan kripto para danışmanı Oliver Isaacs, "Bitcoin'de 7.000 dolar seviyesine doğru bir düzeltme yükselişi görebiliriz" diyor.
Ancak Isaacs'a göre Bitcoin grafikleri analiz edildiğinde güçlü bir aşağı yönlü trendin sürdüğünü ve yakın zamanda uzun soluklu bir yükselişin pek mümkün gözükmediğini ifade ediyor.
Sanal paralara yatırım yapan ABD merkezli BitBull Capital Hedge fon şirketinin CEO'su Joe DiPasquale ise "Düşüş için hâlâ alan var" diyor ve "İlk dip hedefimiz 5.000 dolar seviyesi. O seviye görülmeden fiyatların toparlanmaya başlaması olası değil" diyor.
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