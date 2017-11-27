Bitcoin uçuyor, rekor üzerine rekor kırıyor

CME'nin Bitcoin vadeli kontratlarını 4. çeyrekte işleme açmayı planladığı açıklaması ile birlikte yatırımcı ilgisinin arttığı dijital para Bitcoin'in fiyatı pazar günü hızla 9.000 dolar seviyesini aştı ve bu sabah 9.600 dolar seviyesinin de üzerine çıktı.

Yılın başında 1000 doların altında alıcı bulan Bitcoin'in değeri bugün itibariyle 9 bin 682 dolara kadar geldi.

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Cuma gününü 8 bin 202 dolardan kapatan Bitcoin'in sadece haftasonundaki değer artışı 1480 dolar oldu.

Öte yandan kripto para biriminin piyasa değeri de 157 milyar dolara ulaştı.

10 KATA YAKIN ARTIŞ

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana ise yüzde 869 yükseldi. CME'nin vadeli kontratları işleme açmayı planladığını söylediği 31 Ekim'den bu yana ise fiyat yüzde 158 arttı.

ABD'deki en büyük Bitcoin borsası olan Coinbase yaptığı değerlendirmede yukarı hareketin perakende talep kaynaklı olduğunu ve geçtiğimiz haftanın son 3 gününde 100 bin yeni bitcoin hesabı açıldığını duyurdu. Bitcoin hesap sayısı 13,1 milyona ulaştı.