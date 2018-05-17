Bitlis bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Bitlis'te oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Bitlis'te iftar ve sahur vakitleri...

Bitlis iftar saati kaçta? (Bitlis iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Bitlisliler ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Bitlis'te iftar saat 19:23'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19:24 olacak. Böylelikle 2. oruç da bitmiş olacak.

Bitlis sahur ve imsak saati kaçta? (Bitlis sahur vakit)

Bitlis'te bugün sahur 03:12'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03:11'e kadar olacak. İmsak saat 03:11'de gerçekleşecek.

BİTLİS RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Bitlis Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Bitlis için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. 1 16.05.2018 Çarşamba 03:13 04:53 12:14 16:04 19:23 20:56 2 17.05.2018 Perşembe 03:12 04:52 12:14 16:04 19:24 20:57 3 18.05.2018 Cuma 03:11 04:51 12:14 16:05 19:25 20:58 4 19.05.2018 Cumartesi 03:09 04:50 12:14 16:05 19:26 21:00 5 20.05.2018 Pazar 03:08 04:50 12:14 16:05 19:27 21:01 6 21.05.2018 Pazartesi 03:07 04:49 12:14 16:05 19:27 21:02 7 22.05.2018 Salı 03:06 04:48 12:14 16:05 19:28 21:03 8 23.05.2018 Çarşamba 03:05 04:47 12:14 16:06 19:29 21:04 9 24.05.2018 Perşembe 03:04 04:47 12:14 16:06 19:30 21:06 10 25.05.2018 Cuma 03:03 04:46 12:15 16:06 19:31 21:07 11 26.05.2018 Cumartesi 03:02 04:46 12:15 16:06 19:32 21:08 12 27.05.2018 Pazar 03:01 04:45 12:15 16:07 19:32 21:09 13 28.05.2018 Pazartesi 03:00 04:45 12:15 16:07 19:33 21:10 14 29.05.2018 Salı 02:59 04:44 12:15 16:07 19:34 21:11 15 30.05.2018 Çarşamba 02:58 04:44 12:15 16:07 19:35 21:12 16 31.05.2018 Perşembe 02:57 04:43 12:15 16:08 19:35 21:14 17 01.06.2018 Cuma 02:56 04:43 12:15 16:08 19:36 21:15 18 02.06.2018 Cumartesi 02:56 04:42 12:16 16:08 19:37 21:16 19 03.06.2018 Pazar 02:55 04:42 12:16 16:08 19:37 21:17 20 04.06.2018 Pazartesi 02:54 04:42 12:16 16:08 19:38 21:17 21 05.06.2018 Salı 02:54 04:41 12:16 16:09 19:39 21:18 22 06.06.2018 Çarşamba 02:53 04:41 12:16 16:09 19:39 21:19 23 07.06.2018 Perşembe 02:53 04:41 12:16 16:09 19:40 21:20 24 08.06.2018 Cuma 02:52 04:41 12:17 16:09 19:40 21:21 25 09.06.2018 Cumartesi 02:52 04:41 12:17 16:10 19:41 21:22 26 10.06.2018 Pazar 02:52 04:40 12:17 16:10 19:41 21:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:51 04:40 12:17 16:10 19:42 21:23 28 12.06.2018 Salı 02:51 04:40 12:17 16:10 19:42 21:24 29 13.06.2018 Çarşamba 02:51 04:40 12:18 16:11 19:43 21:24 30 14.06.2018 Perşembe 02:51 04:40 12:18 16:11 19:43 21:25

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