Değirmen köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için Güroymak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şelale su kaynağından su götürülmesi için belediye olarak alınan karar doğrultusunda içme suyu işi için kazı çalışmalarına başlandı.

İHA'nın haberine göre, yıllardır Değirmen köyünde yaşanan içme suyu sorununun giderilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu köyde yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığını belirterek, "Bunlarda bizim vatandaşımız. Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan şelale su kaynağından, Değirmen köyüne içme suyu verilmesi için karar aldık.

Kaymakamlık ve belediyenin imkanlarıyla çalışmaları yapacağız. Bugün burada 4 bin nüfuslu köyümüze içme suyu verilmesi için kazı çalışmalarına başlandı. Yaşanan sıkıntıların ve ihtiyaçların giderilmesi için yapılan bu tarz girişimlerin bölgemizdeki olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşlarımız arasında güven ortamının ve kardeşliğin tesis edilmesine çok ciddi katkılar sunuyor. Yıllardır hasreti çekilen bu ihtiyacın giderilmesi çok önemli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Değirmen köyüne içme suyu götürülmesi için kazı çalışmalarına başlanmadan önce dualar edildi ve kurban kesilerek kazı çalışması başlatıldı.

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