Bitlis'te terör operasyon, gözaltılar var

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; bu kapsamda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 6 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 14 Kasım 2017 tarihinde 6 şahsa yönelik Bitlis Merkez, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; B.U., E.K., F.D., O.S., O.G. isimli 5 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir."

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