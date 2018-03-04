Afrin'e bağlı Bilalköy yakınlarında bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş'un son görüntüsünde 1,5 aylık kızına selam gönderdiği ortaya çıktı.

"BİZE TAARRUZU DEĞİL, ÖLMEYİ EMRETTİLER"

İHA'nın aktardığına göre, Şehit Uzman Çavuş Çetin'in görüntüde ayrıca "Bize taarruzu değil, ölmeyi emrettiler" demesinden kısa bir süre sonra şehit olduğu öğrenildi.

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