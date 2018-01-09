Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nejat Uygur, Alp Akar'ın paylaştığı Bizim Hikaye dizisi 16. bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizinin takipçileri Bizim Hikaye 17. yeni bölümü merakla bekliyor. Peki, Bizim Hikaye 17. bölümde neler olacak? İşte Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİZİM HİKAYE 17. BÖLÜM FRAGMANLARI

Bizim Hikaye 17. yeni bölümü ile 11 Ocak Perşembe 20:00'de FOX Tv'de yayınlanacak!

BİZİM HİKAYE 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder. Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.

Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir. Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır?

Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir. Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye 17. yeni bölüm

Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı

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