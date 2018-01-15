Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi gibi isimlerin rol aldığı Bizim Hikaye dizisi 17. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından dizinin takipçileri 18. yeni bölümü merakla bekliyor. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ipucu veren Bizim Hikaye 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Bizim Hikaye 18. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİZİM HİKAYE 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye dizisi 18. yeni bölümü ile 18 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de Fox Tv'de ekranlara gelecek!

BİZİM HİKAYE 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur.

Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır. Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir?

Fikri tam da rahata erdiğini düşünürken yeni bir sorunla sarsılır. Bu şimdiye kadar başına gelen en ciddi durum olabilir. Fikri bundan kolay sıyrılacak gibi görünmemektedir.

Hikmet ve Rahmet Barış’ın büyük sırrıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken aynı zamanda Cemil’in onları nasıl kullandığının da farkına varırlar. Çocukların Barış ve Cemil’e karşı duyguları değişecek midir? Muazzez’den gelen beklenmedik hediye ile yeni bir merak bulan Hikmet’in Esra’ya olan duyguları da yavaş yavaş değişmeye başlar.

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye 18. yeni bölüm

Bizim Hikaye 18. yeni bölüm fragmanı

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı

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